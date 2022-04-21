CHP’de taciz ve tecavüzlerden sonra şimdide şantaj skandalı! Bunun da üstünü örttüler

Tuna Çam'ın haberine göre CHP'de cinsel taciz ve yolsuzluk skandallarına bu kez de şantaj eklendi. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ve MYK üyeliği yapan Cem Karagöl dolandırıcılıktan tutuklanmıştı. Karagöl ile ilgili şok bir gerçek daha ortaya çıktı. Karagöl'ün bir kadını, 'Elimde müstehcen görüntülerin var' diyerek tehdit ettiği, kadının da Karagöl'ü CHP Genel Merkezi'ne bildirdiği öğrenildi. Ancak CHP yönetimi tacizciye sahip çıktı.