CHP'de taciz ve tecavüzlerden sonra şimdide şantaj skandalı! Bunun da üstünü örttüler
Taciz ve tecavüzlerin bitmek bilmediği CHP'de yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dolandırıcılık iddiasıyla daha önce gündeme gelen CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı MYK üyeliğine getirilen Cem Karagöl'ün bir kadını, "Elimde müstehcen görüntülerin var" diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü. Parti ise taciz ve tecavüzlerde olduğu gibi şantajın da üstünü kapatmaya çalıştı.
Balıkesir'de CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra merkeze çekilerek Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı MYK üyeliğine getirilen Cem Karagöl dolandırıcılıktan tutuklanmıştı.
Karagöl'ün Balıkesir İl Gençlik Kolları'na aday olduğu dönemde, B.P. adlı kadın adaya "Elimde müstehcen görüntülerin var" diyerek şantaj yaptığı ortaya çıktı. Kadının şikayetine rağmen Genel Merkez, 'Konu ikinizin arasında, partimizi ilgilendirmez' diyerek şikayeti dikkate almadı.
Tuna Çam'ın haberine göre CHP'de cinsel taciz ve yolsuzluk skandallarına bu kez de şantaj eklendi. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ve MYK üyeliği yapan Cem Karagöl dolandırıcılıktan tutuklanmıştı. Karagöl ile ilgili şok bir gerçek daha ortaya çıktı. Karagöl'ün bir kadını, 'Elimde müstehcen görüntülerin var' diyerek tehdit ettiği, kadının da Karagöl'ü CHP Genel Merkezi'ne bildirdiği öğrenildi. Ancak CHP yönetimi tacizciye sahip çıktı.
KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞININ YANKILARI SÜRÜYOR
Balıkesir'de CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra merkeze çekilerek Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı MYK üyeliğine getirilen Cem Karagöl'ün, kredi kartı dolandırıcılığı suçundan tutuklanmasının yankıları sürüyor.
"ELİMDE MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİN VAR"
2019'da Balıkesir İl Gençlik Kolları'na aday olduğu dönemde, B.P. adlı kadın adaya "Elimde müstehcen görüntülerin var" şantajıyla adaylıktan çekilmeye zorlayan Karagöl'ün, genel merkez tarafından korunduğu da ortaya çıktı.
CHP GENEL MERKEZİ'NDEN ŞOK YANIT: KONU İKİNİZİN ARASINDA...
B.P.'nin, defalarca CHP Genel Merkezi'ne gidip Karagöl'ü şikâyet ettiği ve Disiplin Kurulu'na sevkini istediği, parti yöneticilerinin ise "Konu ikinizin arasında, partimizi ilgilendirmez" diyerek geri gönderdiği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kimpur halka arz hisse kodu ve fiyatı: 2022 Kimpur Kimteks Poliüretan halka arz ne zaman? Talep toplama tarihleri...
- İmaş halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İmaş Makina (IMASM) borsada ne zaman işlem görecek?
- Hıdırellez ne zaman, hangi gün? 2022 hıdırellez ve nevruz farkı nedir? Hıdırellez'de neler yapılır?
- Son durum: Kapalı alanda maske kalktı mı? Okullarda ve toplu taşımada maske zorunluluğu bitti mi?
- İsmail Ok kimdir? Ak Parti'ye katılan İsmail Ok kaç yaşında ve nereli? İşte İsmail Ok'un hayat hikayesi
- Ramazan ne zaman bitiyor? 2022 Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı? Diyanet dini günler takvimi
- POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?
- İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama: ÖSYM 2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2022 2. dönem buzağı destek ödemesi tarihi belli oldu mu? Son gelişmeler...
- Consus borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Consus Enerji (CONSE) halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Engellilere bayram ikramiyesi var mı? Engelli aylığı alanlara 2022 Ramazan Bayramı'nda ikramiye verilecek mi?
- Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü yapılacak? 2022 bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?