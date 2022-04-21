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CHP'de taciz ve tecavüzlerden sonra şimdide şantaj skandalı! Bunun da üstünü örttüler

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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CHP’de taciz ve tecavüzlerden sonra şimdide şantaj skandalı! Bunun da üstünü örttüler

Taciz ve tecavüzlerin bitmek bilmediği CHP'de yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dolandırıcılık iddiasıyla daha önce gündeme gelen CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı MYK üyeliğine getirilen Cem Karagöl'ün bir kadını, "Elimde müstehcen görüntülerin var" diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü. Parti ise taciz ve tecavüzlerde olduğu gibi şantajın da üstünü kapatmaya çalıştı.

Balıkesir'de CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra merkeze çekilerek Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı MYK üyeliğine getirilen Cem Karagöl dolandırıcılıktan tutuklanmıştı.

Karagöl'ün Balıkesir İl Gençlik Kolları'na aday olduğu dönemde, B.P. adlı kadın adaya "Elimde müstehcen görüntülerin var" diyerek şantaj yaptığı ortaya çıktı. Kadının şikayetine rağmen Genel Merkez, 'Konu ikinizin arasında, partimizi ilgilendirmez' diyerek şikayeti dikkate almadı.

Tuna Çam'ın haberine göre CHP'de cinsel taciz ve yolsuzluk skandallarına bu kez de şantaj eklendi. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ve MYK üyeliği yapan Cem Karagöl dolandırıcılıktan tutuklanmıştı. Karagöl ile ilgili şok bir gerçek daha ortaya çıktı. Karagöl'ün bir kadını, 'Elimde müstehcen görüntülerin var' diyerek tehdit ettiği, kadının da Karagöl'ü CHP Genel Merkezi'ne bildirdiği öğrenildi. Ancak CHP yönetimi tacizciye sahip çıktı.

KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞININ YANKILARI SÜRÜYOR

Balıkesir'de CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra merkeze çekilerek Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı MYK üyeliğine getirilen Cem Karagöl'ün, kredi kartı dolandırıcılığı suçundan tutuklanmasının yankıları sürüyor.

"ELİMDE MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİN VAR"

2019'da Balıkesir İl Gençlik Kolları'na aday olduğu dönemde, B.P. adlı kadın adaya "Elimde müstehcen görüntülerin var" şantajıyla adaylıktan çekilmeye zorlayan Karagöl'ün, genel merkez tarafından korunduğu da ortaya çıktı.

CHP GENEL MERKEZİ'NDEN ŞOK YANIT: KONU İKİNİZİN ARASINDA...

B.P.'nin, defalarca CHP Genel Merkezi'ne gidip Karagöl'ü şikâyet ettiği ve Disiplin Kurulu'na sevkini istediği, parti yöneticilerinin ise "Konu ikinizin arasında, partimizi ilgilendirmez" diyerek geri gönderdiği öğrenildi.

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