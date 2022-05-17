19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe günü okullar ve üniversiteler tatil mi? SON DAKİKA HABERLER
19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs'ta okulların ve üniversitelerin tatil olup olmadığını merak eden öğrenciler, konu hakkında araştırmalara başladı. 19 Mayıs tatili hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe günü okullar ve üniversiteler tatil mi? İşte haberin detayları...
19 Mayıs resmi tatil mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve kurtuluşu ile taçlanan, milli mücadele destanının ilk adımı olan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103'üncü yıl dönümü büyük coşkuyla kutlanacak. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe günü okullar ve üniversiteler tatil mi? İşte merak edilenler...
19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. 19 Mayıs bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatil olduğu için okullar ve üniversiteler tatil olacak.
20 Mayıs ise resmi tatil olmadığı için okullarda eğitim devam edecek.
19 MAYIS MESAJLARI
* Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki mevkii farklı olur. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
* Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
* Rica ile merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Başkan Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor
- Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 9 TL zam gelecek mi? 17 Mayıs JTI, Philip Morris, BAT sigara fiyatları ne kadar oldu?
- Metrelerce havaya uçarak yere düştü! Feci kaza kamerada!
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 17 Mayıs Survivor hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...
- MEB yaz okulu kaçıncı sınıflara açılacak? Yaz okulunda hangi dersler olacak? MEB açıkladı...
- Altın fiyatları için beklenen açıklama! Kapalıçarşı'dan altın fiyatları canlı veriler: 17 Mayıs 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç tarihi belli mi, hangi gün açıklanacak?
- Üç Kuruş Kartal ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Üç Kuruş Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılıyor mu?
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu 2022?
- 1 milyon işçiye bayram havası estirecek! 4D taşerondan 4/B kadroya geçenlere müjde! Çalışanlar dikkat! 4B sözleşmeli olanlar artık...
- Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Mayıs Türk-Yunan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
- İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram keşfet neden değişti, ne zaman düzelecek? 16 Mayıs Instagram erişim sorunu