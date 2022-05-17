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19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe günü okullar ve üniversiteler tatil mi? SON DAKİKA HABERLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe günü okullar ve üniversiteler tatil mi? SON DAKİKA HABERLER

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs'ta okulların ve üniversitelerin tatil olup olmadığını merak eden öğrenciler, konu hakkında araştırmalara başladı. 19 Mayıs tatili hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe günü okullar ve üniversiteler tatil mi? İşte haberin detayları...

19 Mayıs resmi tatil mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve kurtuluşu ile taçlanan, milli mücadele destanının ilk adımı olan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103'üncü yıl dönümü büyük coşkuyla kutlanacak. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe günü okullar ve üniversiteler tatil mi? İşte merak edilenler...

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. 19 Mayıs bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatil olduğu için okullar ve üniversiteler tatil olacak.

20 Mayıs ise resmi tatil olmadığı için okullarda eğitim devam edecek.

19 MAYIS MESAJLARI

* Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki mevkii farklı olur. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz (K. Atatürk). 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* 19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Rica ile merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

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