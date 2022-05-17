19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe günü okullar ve üniversiteler tatil mi? SON DAKİKA HABERLER

19 Mayıs resmi tatil mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve kurtuluşu ile taçlanan, milli mücadele destanının ilk adımı olan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103'üncü yıl dönümü büyük coşkuyla kutlanacak. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe günü okullar ve üniversiteler tatil mi? İşte merak edilenler...

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. 19 Mayıs bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatil olduğu için okullar ve üniversiteler tatil olacak.

20 Mayıs ise resmi tatil olmadığı için okullarda eğitim devam edecek.