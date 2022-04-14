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CHP'li Bodrum Belediyesi'nde skandal taciz iddiası!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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CHP’li Bodrum Belediyesi’nde skandal taciz iddiası!

Her gün taciz, tecavüz, yolsuzluk, rüşvet gibi olaylara adı karışan CHP'li belediyelerin son durağı Bodrum oldu. Belediyenin Özel Kalem Müdürü S.A, daha önce başkanlık biriminde görevli M.A. isimli kadın ile gece saatlerinde bir işletmede karşılaştı. İddiaya göre; S.A. kadını taciz etmeye kalkışınca ikili arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda S.A'nın kadın çalışanı darp ettiği öne sürüldü. Kentin gündemine oturan olay sonrası, S.A görevden uzaklaştırıldı.

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