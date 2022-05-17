17 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Atatürk Havalimanı çelişkisi! 2018'den sonra bakın şimdi ne dedi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Atatürk Havalimanı çelişkisi! 2018'den sonra bakın şimdi ne dedi?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
ABONE OL
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Atatürk Havalimanı çelişkisi! 2018’den sonra bakın şimdi ne dedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı hakkında 2018'de yaptığı açıklamasından çark etti. Atatürk Havalimanı'na yapılacak yeşil alan için "bizim projemizdi" diyen Kılıçdaroğlu, yeni söyleminde "Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine karşı çıkan Kılıçdaroğlu, "Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir." ifadelerine yer verdi.

Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi üzerinden kirli bir provokasyona imza atan CHP'nin şovu yine kısa sürdü. Sözde doğa katliamı diye ortalığı galeyana getirmeye çalışan Kılıçdaroğlu, "Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz" diye tweet attı.

Bu sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'nun 2018'de söyledikleri tekrardan gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, "Atatürk Havalimanı'nı yeşil alan yapılması bizim projemizdi, bizim telefonlarımızı dinleyip aldılar" demişti.

CHP, yerine Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan Atatürk Havalimanı'na giderek eylem yapılacağını duyurdu. Tartışma konusu olan Millet Bahçesi ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun 2018 yılında söylediği sözler gerçekleri ortaya çıkardı.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NI MİLLET BAHÇESİNE ÇEVİRMEK BİZİM PROJEMİZDİ"

Kemal Kılıçdaroğlu 2018 yılında katıldığı TV programında yaptığı konuşmada, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bizim projemizdi, her şeyimiz hazırdı, telefonlarımızı dinleyip çaldılar" dedi.

"MİLLET BAHÇESİNİN PLANLARINI DAHİ YAPTIK"

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin Atatürk Havalimanı çelişkisini şu sözlerle gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı, ve nasıl yapacağımızı, binalarımızın şekli bile hazırdı. Büyükşehir belediye başkanımız açıklayacak. Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi'nin tüm planları fotoğraflı bir şekilde hazırlandı" dedi.

Aday çıkartamayan muhalefet neyi planlıyor? ADAY ÇIKARTAMAYAN MUHALEFET NEYİ PLANLIYOR?
Kılıçdaroğlu, PKK ile kol kola olan isme sahip çıktı KILIÇDAROĞLU, PKK İLE KOL KOLA OLAN İSME SAHİP ÇIKTI
HDP’li Önlü terörist cenazesinde polise saldırdı HDP'Lİ ÖNLÜ TERÖRİST CENAZESİNDE POLİSE SALDIRDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA