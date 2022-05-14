HDP’li Alican Önlü terörist Aysel Doğan’ın cenazesinde polise saldırdı! Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu tepkisi | İşte o görüntüler

HDP'Lİ VEKİLDEN POLİSE TAŞLI SALDIRI

O isimlerden biri de HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tunceli vekili Alican Önlü oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polise taş atan HDPKK'lı Alican Önlü'nün görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi.