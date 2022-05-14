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HDP'li Alican Önlü terörist Aysel Doğan'ın cenazesinde polise saldırdı! Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu tepkisi | İşte o görüntüler

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Giriş Tarihi: 14.05.2022 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
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HDP’li Alican Önlü terörist Aysel Doğan’ın cenazesinde polise saldırdı! Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu tepkisi | İşte o görüntüler

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tunceli vekili Alican Önlü, Almanya'da ölen terörist Aysel Doğan'ın cenaze törenine katıldı. HDP'li Önlü, provokasyon girişimine izin vermeye polislere saldırdı. İçişleri Bakanı Soylu, PKK destekçisi HDP'li Alican Önlü'nün polise saldırdığı anların görüntülerini "Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir..." ifadelerine yer verdi.

Almanya'da ölen Aysel Doğan isimli terör örgütü PKK üyesi ve 'kırsalcı'sının cenaze töreninde HDP'li provokatörlere izin verilmedi. Girişimlerin karşılıksız kalmasıyla çılgına dönen HDP'liler polise saldırdı.

HDP'Lİ VEKİLDEN POLİSE TAŞLI SALDIRI

O isimlerden biri de HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tunceli vekili Alican Önlü oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polise taş atan HDPKK'lı Alican Önlü'nün görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi.

İşte HDP'li Önlü'nün polise saldırdığı anlar

"KILIÇDAROĞLU HAMİLİĞİNDE"

Bakan Soylu, terör örgütü PKK destekçisi HDP ve vekillerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından korunduğunu işaret etti.

Bakan Soylu paylaşımında, Önlü'nün bu provokasyonunun Kılıçdaroğlu hamiliğinde olduğunu belirtti.

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;

PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir...

TERÖRİST CENAZELERİNDE BOY GÖSTERİYOR

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine katıldı.

Güvenlik güçlerinin 23 Ekim'de Ovacık ilçesinde düzenlediği hava destekli operasyonda ölü ele geçirilen 2 PKK'lı teröristten biri olan Umut Duman'ın cenazesi, kent merkezindeki Tunceli Cemevine getirildi.

HDP Tunceli Milletvekili Önlü, Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un da katıldığı cenaze töreninin ardından teröristin cenazesi köyünde toprağa verildi.

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