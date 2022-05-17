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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı çelişkisi! Benim dediği projeye de karşı

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Giriş: 17.05.2022 08:56
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesine karşı çıkarak yatırımcı ve müteahhitleri tehdit etti. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, akıllara 2018'de söylediği sözleri getirdi. CHP Genel Başkanı kendi kendini bakın nasıl yalanladı...
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