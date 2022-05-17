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Son dakika: Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi! Çevre Bakanı Murat Kurum'dan CHP'ye tepki: Gezi Parkı'nda olduğu gibi mesele çevre değil

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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Son dakika: Atatürk Havalimanı’na Millet Bahçesi! Çevre Bakanı Murat Kurum’dan CHP’ye tepki: Gezi Parkı’nda olduğu gibi mesele çevre değil

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı'na yönelik eleştirilere yanıt verdi. "Yine Atatürk istismarına sarıldılar" diyen Bakan Kurum, "Gezi Parkı'nda olduğu gibi mesele çevre değil, iftira atıyorlar." diyerek CHP'yi sert dille eleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

''Koro halinde aynı türküyü söylüyorlar. Biz onlara rağmen tehdit, söylemlerine rağmen, milletimizin talepleri, istekleri doğrultusunda yapmaya devam edeceğiz.

İşte Atatürk'ün bize emanet ettiği bütün eserler buradalar, korunuyorlar. Dünyadaki örneklerine baktığımızda gelişmiş tüm ülkelerde şehrin içinde kalmış havalimanlarıyla karşılaşmıyoruz. Gelişmiş ülkelere baktığınızda şehrin içinde havalimanı yok. 2018 yılında Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasıyla birlikte buradaki trafik yoğunluğunun azaldığı görülüyor.

''İFTİRA ATIYORLAR''

Mesele çevre, doğa meselesi değil. İftira attıklarını görüyoruz. Mesele AK Parti'nin yaptığı proje olunca eleştirilere maruz kalıyoruz.

İstanbul bir deprem merkezi olası bir afet durumunda toplanma merkezi haline gelecek. Millete verdikleri sözleri tutmadıkları için bu projeleri anlayamazlar. Milletimiz her zaman iş bekler, proje bekler, eser bekler. Biz üretimimizle birlikte bu işleri yapmaya gayret gösteriyoruz.

''AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM" EDECEĞİZ''

132 bin ağacımızı Atatürk Havalimanı'ndaki millet bahçemize dikeceğiz. İstanbul'un akciğeri olacak projeyi gerçekleştireceğiz. Biz bu noktada da hem çevre açısından hem doğa koruma açısından projemizi yapmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.

NE OLMUŞTU?

Daha önce bürokrat ve memurları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de yatırımcı ve müteahhitleri hedef almıştı. Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine karşı çıkan Kılıçdaroğlu, "Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı akıllara, Atatürk Havalimanı arazisine yapılacağı açıklanan millet bahçesinin aslında kendi projeleri olduğunu söylediği açıklamayı getirmişti.

"YEŞİL ALAN BİZİM PROJEMİZDİ"

Kılıçdaroğlu, 2018 yılında katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bizim telefonlarımızı dinledikleri için, orayı ne yapacağımızı öğrenip yeşil alan yapacaklarını açıkladılar. Biz oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı, binaların şekli dahil bütün bunların hepsi hazırlandı. Bizim İstanbul büyükşehir belediye başkan adayımız bunu açıklayacak. Bakın bu çok önemli bir bilgi, önemli bir iddia. O milletvekilimizin elinde yaptığı projeler, fotoğraflarıyla birlikte var. Bütün bunların hepsi hazırlandı."

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