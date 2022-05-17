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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluBirlemiş Milletler'de (BM) düzenlenecek toplantılar ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirecekleri Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın dışişleri bakanları düzeyindeki ilk görüşme için 16-19 Mayıs tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek

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