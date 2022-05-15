HDP’nin yoldaşı Kemal Kılıçdaroğlu PKK elebaşı Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan’a kol kanat gerdi
CHP’nin lideri olduğunu iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK’nın savunucusu olmayı sürdürüyor. Son yaşanan rezalet ise tüm gözlerin görmesi gereken cinsten… Öyle ki; Derince Belediyesi, Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta yapmayı planladığı konseri prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle iptal etti. Bu karar sonrası CHP ve HDP’nin başını çektiği muhalifler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği yönünde bir algı operasyonuna girişti. Sosyal medyadan skandal açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ise daha önce terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef tahtasına koydu. İşte haberin tüm detayları…
Sözde sanatçı Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri belediye tarafından iptal edildi ve konserin iptal nedenleri tek tek açıklandı.
DERİNCE BELEDİYESİ VETO ETTİ
Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından açıklayan Derince Belediyesi "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" dedi.
Derince Belediyesi daha sonra bir açıklama daha yaparak, prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle konserin iptal edildiğini duyurdu.
"KÜRT OLDUĞU İÇİN İPTAL EDİLDİ" ALGISI YAPILMAYA ÇALIŞILDI
Başta CHP ve HDP olmak üzere muhalif partiler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği algısını oluşturmaya çalıştı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU SKANDAL SÖZLERLE SAHİP ÇIKTI!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef gösterdi.
(İşte Aynur Doğan'ın 2011 yılında Düsseldorf'ta PKK elebaşı Öcalan posteri önünde verdiği o konserden fotoğraflar)
Kemal Kılıçdaroğlu, Doğan'ın şarkısına da yer verdiği paylaşımında "Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" sözleriyle HDPKK'nın değirmenine su taşıyan paylaşımlarda bulundu.
İŞTE HDP'Lİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ'IN O DESTEK AÇIKLAMASI
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yakamoz s245 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix ile Yakamoz s245 2. sezon olacak mı?
- Survivor 6. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler-Gönüllüler eleme adayı...
- Teşkilat Hakkı Dayı öldü mü, diziden ayrılacak mı? Teşkilat Tuncer Selman diziden ayrıldı mı? Nefes kesen bölüm...
- İŞKUR'dan başvurana günlük ödeme! İş arayan, öğrenci, işsizlik ödeneği alan herkes yararlanabiliyor! Aylık 5.370 TL hesaplarda...
- Yargı sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde? Yargı sezon finali yapacak mı?
- SSK, Bağkur ve memur emeklisinin taban maaşı netleşti! En düşük 4.000 TL olacak! 6 aylık TEFE TÜFE hesaplaması! Enflasyon farkı, refah payı...
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman 2022 açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- 14 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dün dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? CTE son dakika açıkladı...
- Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Kanlı Ay tutulması nerede görülecek, izlenecek?
- LUNA coin düşüş sürecek mi? LUNA coin ne zaman yükselecek, yükselir mi? Grafikli tahmin ve yorumlar...
- Bağcılar'da İETT otobüsünün kadına çarptı! Hayati tehlikesi var!