HDP’nin yoldaşı Kemal Kılıçdaroğlu PKK elebaşı Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan’a kol kanat gerdi

DERİNCE BELEDİYESİ VETO ETTİ

Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından açıklayan Derince Belediyesi "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" dedi.

Derince Belediyesi daha sonra bir açıklama daha yaparak, prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle konserin iptal edildiğini duyurdu.