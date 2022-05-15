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HDP’nin yoldaşı Kemal Kılıçdaroğlu PKK elebaşı Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan’a kol kanat gerdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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HDP’nin yoldaşı Kemal Kılıçdaroğlu PKK elebaşı Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan’a kol kanat gerdi

CHP’nin lideri olduğunu iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK’nın savunucusu olmayı sürdürüyor. Son yaşanan rezalet ise tüm gözlerin görmesi gereken cinsten… Öyle ki; Derince Belediyesi, Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta yapmayı planladığı konseri prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle iptal etti. Bu karar sonrası CHP ve HDP’nin başını çektiği muhalifler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği yönünde bir algı operasyonuna girişti. Sosyal medyadan skandal açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ise daha önce terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef tahtasına koydu. İşte haberin tüm detayları…

Sözde sanatçı Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri belediye tarafından iptal edildi ve konserin iptal nedenleri tek tek açıklandı.

DERİNCE BELEDİYESİ VETO ETTİ

Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından açıklayan Derince Belediyesi "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" dedi.

Derince Belediyesi daha sonra bir açıklama daha yaparak, prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle konserin iptal edildiğini duyurdu.

"KÜRT OLDUĞU İÇİN İPTAL EDİLDİ" ALGISI YAPILMAYA ÇALIŞILDI

Başta CHP ve HDP olmak üzere muhalif partiler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği algısını oluşturmaya çalıştı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU SKANDAL SÖZLERLE SAHİP ÇIKTI!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef gösterdi.

(İşte Aynur Doğan'ın 2011 yılında Düsseldorf'ta PKK elebaşı Öcalan posteri önünde verdiği o konserden fotoğraflar)

Kemal Kılıçdaroğlu, Doğan'ın şarkısına da yer verdiği paylaşımında "Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" sözleriyle HDPKK'nın değirmenine su taşıyan paylaşımlarda bulundu.

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