Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti için hazırlanan iddianamede dikkat çeken detay! İşte istenen cezalar

OLAY ÖNCESİNDE TARAFLAR ARASINDA BİR DAİRENİN SATIŞINDAN KAYNAKLANAN ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

Hazırlanan iddianamede Bakırköy'de bulunan bir dairenin Ahmet Yosunlu'ya kayıtlı olduğu, bu dairenin satılması için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'e devredildiği, Öztürk'ün bu daireyi satmak amacıyla müşteri aradığı ve bu sırada dairenin bulunduğu apartmanın en üst katındaki oturan müşteki Suphi Malgaz ile tanıştığı ve ikilinin satılacak olan daireye müşteri bulunması konusunda anlaştıkları belirtildi. Müşteki Suphi Malgaz'ın sanık Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin lira fiyat ile daireyi alıcı bir arkadaşının olduğunu söylediği, sanık Öztürk'ün 1 milyon 500 bin lira istediği ve ikilinin 1 milyon 480 bin liraya anlaştıkları kaydedilen iddianamede, müşteki Malgaz'ın alıcı kişi olan Ohannes Çatak ile 1 milyon 650 bin liraya anlaştığı bildirildi. Ohannes Çatak'ın daireyi aldığı ve müşteki Suphi Malgaz'a 170 bin lira satış komisyonu verdiği kaydedilen iddianamede, satış işlemlerinden sonra sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan'ın kapalıçarşıya gittikleri, burada Ohannes Çatak'ı gördükleri ve daireyi 1 milyon 650 bin liraya aldığını öğrendikleri aktarıldı.



"10 BİN DOLARA ADAM ÖLDÜRÜYORLAR SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM"

Sabah'tan Büşra Çoban'ın haberine göre iddianamede daire satış fiyatı ile ilgili olarak sanıklardan Kerem Öztürk'ün Suphi Malgaz'ı aradığı ifade edilerek, şunlar aktarıldı: "Suphi Malgaz'ın ilk başta inkar ettiği ancak daha sonra Gökhan Karakan'ın 'bizim aradaki 170 bin liradan haberimiz yok, alıcı yanımızda ondan öğrendik ama bu parayı bize ödemen gerekiyor' dediği ve Gökhan Karakan'ın bu konuya müdahil olmasının nedeni olarak Kerem Öztürk'ün kendisine 450 bin lira borcu olması ve Ohannes Çatak'ın kendisinin kapalıçarşıdan arkadaşı olmasını öne sürdüğü anlaşılmıştır. 23 Kasım 2021'de sanık Gökhan Karakan'ın müşteki Suphi Malgaz'ı arayarak 'aradaki farkı bana vereceksin' dediği, müştekinin 'farkı vermeyeceğim' dediği, bunun üzerine sanık Karakan'ın '10 bin dolara adam öldürüyorlar, seni de öldürtürüm' dediği ve aralarında tartışma çıkması üzerine sanık Karakan'ın 'ben sana ağabeylerimi göndereyim' diyerek telefonu kapattığı ifade edildi.



İddianamede müşteki Malgaz'ın olay nedeniyle huzursuz olması ve başına bir iş gelmemesi için 60 bin lira ödeyen kabul ettiği, sanık Gökhan Karakan'ın da 'tamam bende işi başkalarına paslamıştım, 60 bin bana vereceklerdi, gerisini kendileri alacaklardı' dediği ve sonrasında sanığın müştekiden 100 bin lira istediği belirtildi. İddianamede müştekinin bu durumu kabul etmemesi üzerine tekrardan tehdit etmeye başladığı, sanık Gökhan Karakan'ın sanık Seccad Yeşil'e ulaştığı ve söz konusu paranın tahsil edilmesini istediği belirtildi. Paranın tahsil edilmesi için sanık Seccad Yeşil'in devreye girdiği ve müşteki Malgaz'ı Yeşilköy'de araştırmaya başladığı, bulamayınca sanık Yeşil'in arkadaşı olan sanık Kadir Yasak'a durumu anlattığı, Yasak'ın eski kiracısı olması nedeniyle müşteki Suphi Malgaz'ı tanıdığı ve olayı görüşmek için Yasak ile Malgaz'a buluşma teklif ettiği bildirildi.

"ŞAFAK, SUPHİ'YE ARKA ÇIKTIĞI İÇİN PARAYI ALAMAYAN SANIKLAR HUSUMET BESLEDİ"

İddianamede Bakırköy'de 9 Aralık 2021'de bir restoranda gerçekleşen görüşmeye müşteki Suphi Malgaz'ın yanında maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da gittiği, maktulün müştekiye arka çıkması ve destek olması neticesinde sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil'in müştekiden almayı hedefledikleri parayı alamadıkları anlatıldı. Bu sebepten ötürü Kadir Yasak ve Seccad Yeşil'in maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na husumet gütmeye başladıkları kaydedilen iddianamede sanıklar Gökhan Karakan'ın Kerem Öztürk ile birlikte Drej Ali lakaplı Ali Yasak'ın yeğenleri olan Ali Yasak ve Kadir Yasak'ı korkutucu bir unsur olarak kullanabileceğini düşünerek, yağma konusunda azmettirdiği iddianamede değerlendirildi.Hazırlana iddianamede, müşteki Suphi Malgaz'ın da maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan yardım istemesi ve bu parayı maktule devretmesi üzerine sanıkların söz konusu parayı tehdit ve baskı yoluyla bu sefer maktulden tahsil etmeye çalıştıkları, parayı tahsil edemeyince söz konusu cinayet eylemini gerçekleştirdikleri değerlendirildi. İddianamede sanıklar Kerem Öztürk ve Gökhan Karakan'ın azmettirmesiyle, sanıklar Ali Yasak, Kadir Yasak, seccade Yeşil, Uğurcan Bilge, Serkan Dakman, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak ve Abdulkadir Kara'nın maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve müşteki Suphi Malgaz'dan hukuki olmayan bir alacağı gece vakti, iş yerinde birden fazla kişiyle ve silahla tahsil etmeye çalışarak nitelikli yapmaya teşebbüs suçunu işledikleri aktarıldı.



"ÖLDÜRMEK İÇİN UYGUN ANI KOLLADILAR"

Olay anının anlatıldığı İddianamede 26 Ocak günü Kadir Yasak'ın Serkan Dakman ve Seccad Yeşil ile birlikte Bakırköy'de bulunan ve sahibi Şafak Mahmutyazıcıoğlu olan balık restoranının önünden geçerken Mahmutyazıcıoğlu'nu gördükleri kaydedildi. Maktulü öldürmek için uygun anı kollayan sanıkların maktulü kendi iş yerinde korunmasız ve açık hedef olduğunu görmeleri üzerine söz konusu planı olay günü icra etmeye karar verdikleri belirtildi. İddianamede Kadir Yasak'ın abisi Ali Yasak'ı arayarak konu hakkında bilgi verdiği ve Serkan Dakman ve Seccad Yeşil, Abdulkadir Kara ile buluşarak olayda kullandığı silahı temin edip olay yerine geri döndükleri aktarıldı.