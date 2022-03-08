08 Mart 2022, Salı
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefatının kırkıncı gününde seslendi: Kocamın itibarını verin
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Acı kayıp sonrası zor günler geçiren Erken, eşinin kaybının kırkıncı gününde yeni paylaşım yaptı. "Güçleniyorum, iyileşiyorum" diyen ünlü sunucu, "Kocamın itibarını verin" diyerek Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye seslendi.
Giriş Tarihi: 08.03.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 14:29
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