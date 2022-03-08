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Haberler Galeri Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefatının kırkıncı gününde seslendi: Kocamın itibarını verin

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefatının kırkıncı gününde seslendi: Kocamın itibarını verin

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Acı kayıp sonrası zor günler geçiren Erken, eşinin kaybının kırkıncı gününde yeni paylaşım yaptı. "Güçleniyorum, iyileşiyorum" diyen ünlü sunucu, "Kocamın itibarını verin" diyerek Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye seslendi.

Giriş Tarihi: 08.03.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 14:29
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Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefatının kırkıncı gününde seslendi: Kocamın itibarını verin

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken, zor günleri sevenlerinin desteğiyle atlatmaya çalışıyor.

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Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefatının kırkıncı gününde seslendi: Kocamın itibarını verin

Bir süredir içine kapanan sadece sosyal medya aracılığıyla sevenleriyle iletişime geçen ünlü isim, yaşadığı hayal kırıklıklarını anlattı.

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Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefatının kırkıncı gününde seslendi: Kocamın itibarını verin

"ÖLEMEYECEK KADAR YARALIYIM"

Kırk gün önce kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yazışmalarının bir bölümünü paylaşan Ece Erken, şu ifadeleri kullandı:

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Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefatının kırkıncı gününde seslendi: Kocamın itibarını verin

"15-01-22 yazışmamız Dubai'ye yanıma geldiği sabah... Ve bugün canım Şafak'ımın 40'ı! Sabahsız geceler, her günün tekrarı, sadece aynı acıyı yaşayanların anlayacağı 40 gün... Ölmeyecek kadar yaralıyım, Allah'ım kimseye yaşatmasın."

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Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefatının kırkıncı gününde seslendi: Kocamın itibarını verin

"Eşimi toprağa verdiğim gün nasılsam öyleyim, bakımsız! Ne giydiğim, nasıl göründüğümün önemi olmadığı sadece eşime dua edeceğim bir gün, nefesi o kadarmış benim güzel yüzlümün, hiç hak etmediği şekilde kaybettim ve onu çok sevdiğim için biliyorum ki büyük bir sınavdayım. Allah bana 'kaldıramayacağımdan fazla yük yüklemez' diye inanıp yoluma öyle devam ediyorum. Oğlumla her zamankinden daha fazla ilgileniyorum, birçok eşini, yakınını kaybedenle görüşüyorum, mesajlaşıyorum, onlarla güçleniyorum, iyileşiyorum... Hepsine buradan teşekkür ederim."