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Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Ece Erken’den şoke eden ayrılık itirafı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Ece Erken’den şoke eden ayrılık itirafı

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken'den yeni paylaşım geldi. Acısını sık sık takipçileriyle paylaşan Erken, eşiyle çekilmiş yeni fotoğrafını paylaşarak "Sanki ayrılacağımızı biliyorduk" itirafında bulundu. İşte o paylaşım ve yazdığı not...

Giriş Tarihi: 24.03.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 14:09
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Ece Erken’den şoke eden ayrılık itirafı

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Ece Erken’den şoke eden ayrılık itirafı

Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Ece Erken’den şoke eden ayrılık itirafı

"İNŞALLAH BİZİ CENNETTEN İZLİYORSUNDUR"

Erken, eşiyle sarıldığı fotoğrafa "Her fotoğrafımızda öyle sarılmışız ki sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi canım Şafak'ım. İnşallah cennetten bizi izliyorsundur, seni çok seviyorum" notunu düştü.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Ece Erken’den şoke eden ayrılık itirafı

"EŞİM KATLEDİLMEDEN ÖNCE…"

Ünlü sunucu, geçtiğimiz haftalarda da eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve oğluyla dizi izledikleri anları paylaşmıştı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Ece Erken’den şoke eden ayrılık itirafı

Erken, paylaşımında; "Eşim 25 Ocak 20: 51'de katledilmeden bir gece önce kafasını tarakla kaşıdığım, bununla dünyanın en mutlu insanı olan bir adamdı. Diğer ayağımda da diğer aşkım oğlum... Bir gece sonrası bize acımadan yaşatılanlar, 'Ghostbusters' izliyoruz ailecek. Biz böyle küçük şeylerle mutluyduk" ifadelerini kullanmıştı.