24 Mart 2022, Perşembe
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Ece Erken’den şoke eden ayrılık itirafı
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken'den yeni paylaşım geldi. Acısını sık sık takipçileriyle paylaşan Erken, eşiyle çekilmiş yeni fotoğrafını paylaşarak "Sanki ayrılacağımızı biliyorduk" itirafında bulundu. İşte o paylaşım ve yazdığı not...
Giriş Tarihi: 24.03.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 14:09
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