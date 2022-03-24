Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Ece Erken’den şoke eden ayrılık itirafı

Erken, paylaşımında; "Eşim 25 Ocak 20: 51'de katledilmeden bir gece önce kafasını tarakla kaşıdığım, bununla dünyanın en mutlu insanı olan bir adamdı. Diğer ayağımda da diğer aşkım oğlum... Bir gece sonrası bize acımadan yaşatılanlar, 'Ghostbusters' izliyoruz ailecek. Biz böyle küçük şeylerle mutluyduk" ifadelerini kullanmıştı.