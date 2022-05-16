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SAT sınav sorularını temin edip sattığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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SAT sınav sorularını temin edip sattığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amerikan üniversitelerinde lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler ile Türkiye üniversitelerinde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girdiği "Scholastic Aptitude Test" (SAT) sınav sorularını temin edip sattığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

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