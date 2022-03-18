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Haberler Galeri Kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybeden ünlü sunucu Ece Erken objektiflere yakalandı

Kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybeden ünlü sunucu Ece Erken objektiflere yakalandı

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren ünlü sunucu Ece Erken, oğlu ile annesiyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 18.03.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 10:56
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Kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırıda kaybeden ünlü sunucu Ece Erken objektiflere yakalandı

Avukat kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayete kurban gitmesiyle ciddi bir yıkım yaşayan Ece Erken, yaşadığı zor günlerde ailesine sarıldı. Ünlü sunucu geçen gün oğlu Eymen ve annesi Nurhan Serpici ile beraber Vadistanbul'da objektiflere yakalandı. Önce yemek yiyen aile, ardından alışveriş yaptı.

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Kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırıda kaybeden ünlü sunucu Ece Erken objektiflere yakalandı

"DİNLENMEYE İHTİYACIM VAR"

Çıkışta otomobilinin getirilmesini beklerken kameralara yakalanan Ece Erken'e "Yeniden ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. "Şu an öyle bir düşüncem yok. Dinlenmeye ihtiyacım var" diyen Erken, muhabirlere teşekkür ederek oğlu ve annesiyle birlikte evinin yolunu tuttu.

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Kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırıda kaybeden ünlü sunucu Ece Erken objektiflere yakalandı

8 AY ÖNCE DÜNYA EVİNE GİRMİŞLERDİ

Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de nikâh masasına oturmuştu. Sürpriz bir kararla evlenen ikili güzel haberi, 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu.

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Kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırıda kaybeden ünlü sunucu Ece Erken objektiflere yakalandı

"ÖLMEYECEK KADAR YARALIYIM!"

Ece Erken 25 Ocak'ta uğradığı Silahlı Saldırı sonucunu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmuyazıcıoğlu'nun 40'ında duygularını dile getirmişti: Ölmeyecek kadar yaralıyım!

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Kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırıda kaybeden ünlü sunucu Ece Erken objektiflere yakalandı

"HİÇ HAK ETMEDİĞİ ŞEKİLDE KAYBETTİM"

Eşi ile yazışmalarının bir bölümünü paylaşan Erken, şu ifadeleri kullandı:

15-01-22 yazışmamız Dubai'ye yanıma geldiği sabah... Ve bugün canım Şafak'ımın 40'ı! Sabahsız geceler, her günün tekrarı, sadece aynı acıyı yaşayanların anlayacağı 40 gün... Ölmeyecek kadar yaralıyım, Allah'ım kimseye yaşatmasın. Eşimi toprağa verdiğim gün nasılsam öyleyim, bakımsız! Ne giydiğim, nasıl göründüğümün önemi olmadığı sadece eşime dua edeceğim bir gün, nefesi o kadarmış benim güzel yüzlümün, hiç hak etmediği şekilde kaybettim ve onu çok sevdiğim için biliyorum ki büyük bir sınavdayım. Allah bana 'kaldıramayacağımdan fazla yük yüklemez' diye inanıp yoluma öyle devam ediyorum. Oğlumla her zamankinden daha fazla ilgileniyorum, birçok eşini, yakınını kaybedenle görüşüyorum, mesajlaşıyorum, onlarla güçleniyorum, iyileşiyorum... Hepsine buradan teşekkür ederim. Her insan bazen dökülür, lakin mevsimi gelince Allah yeniden toparlar, toparlayacağım inşAllah. Şafak oğlumun baba yokluğunu giderirken; benim içinde eşten, sevgiliden öte, ailemdi, merhametli, vicdanlı, mükemmel bir baba, iyi bir evlat ve fedakâr bir eşti hala yaptığı yardım ve iyilikleri duyup Onunla gurur duyuyorum.