09 Mart 2022, Çarşamba
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından Ece Erken’e haciz şoku
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkıldı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla acını paylaşan Erken, dün yaptığı paylaşımda isyan etmiş, eşinin vefat ettiği gün alacaklı olanların kapısına dayandığını söylemişti. Yakın arkadaşı Seren Serengil, canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 09.03.2022 13:34 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 13:34
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