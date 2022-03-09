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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından Ece Erken’e haciz şoku

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkıldı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla acını paylaşan Erken, dün yaptığı paylaşımda isyan etmiş, eşinin vefat ettiği gün alacaklı olanların kapısına dayandığını söylemişti. Yakın arkadaşı Seren Serengil, canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 09.03.2022 13:34 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 13:34
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından Ece Erken’e haciz şoku

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul'da ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğramış, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Eşinin ölümüyle yıkılan ünlü sunucu Ece Erken ise dün iki paylaşım yaptı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından Ece Erken’e haciz şoku

İlk paylaşımında eşi ile olan son mesajlarını yayınlayan Erken, ikinci paylaşımında ise isyan bayrağı açtı. Ölümünün ilk günüde alacaklıların kapısına dayandığını söyleyen Ece Erken şu ifadeleri kullandı:

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından Ece Erken’e haciz şoku

"ÖLEMEYECEK KADAR YARALIYIM"

Kırk gün önce kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yazışmalarının bir bölümünü paylaşan Ece Erken, şu ifadeleri kullandı:

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından Ece Erken’e haciz şoku

"15-01-22 yazışmamız Dubai'ye yanıma geldiği sabah... Ve bugün canım Şafak'ımın 40'ı! Sabahsız geceler, her günün tekrarı, sadece aynı acıyı yaşayanların anlayacağı 40 gün... Ölmeyecek kadar yaralıyım, Allah'ım kimseye yaşatmasın."

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından Ece Erken’e haciz şoku

"Eşimi toprağa verdiğim gün nasılsam öyleyim, bakımsız! Ne giydiğim, nasıl göründüğümün önemi olmadığı sadece eşime dua edeceğim bir gün, nefesi o kadarmış benim güzel yüzlümün, hiç hak etmediği şekilde kaybettim ve onu çok sevdiğim için biliyorum ki büyük bir sınavdayım. Allah bana 'kaldıramayacağımdan fazla yük yüklemez' diye inanıp yoluma öyle devam ediyorum. Oğlumla her zamankinden daha fazla ilgileniyorum, birçok eşini, yakınını kaybedenle görüşüyorum, mesajlaşıyorum, onlarla güçleniyorum, iyileşiyorum... Hepsine buradan teşekkür ederim."