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Son dakika | Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Son dakika | Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı canlı bomba yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el konulan bir flash bellek içeriğinde yapılan incelemede; DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel döküman tespit edildi.

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