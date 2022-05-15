Ankara sağanak yağışa teslim oldu! Yollar göle dönerken vatandaşlar mağdur oldu
GÜNDEM DHA
Ankara’da sağanak yağışın etkili olmasının akabinde ilçelerde yolları su bastı. Yolların göle dönmesi ve etkili olan dolu yağışı vatandaşlara oldukça zor anlar yaşattı.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) gereken altyapı çalışmasını yapmaması Ankaralılara çile çektirdi.
Ankara'nın Şereflikoçhisar ile Haymana ilçelerinde etkisi yoğun bir şekilde hissedilen şiddetli yağmur ve dolu, akşam sularında şiddetini arttırarak sürdü.
E-90 KARAYOLU GÖLE DÖNDÜ
Şereflikoçhisar'da yağmur ardından E-90 karayolunu su bastı.
Sürücüler, yolda biriken sulardan dolayı ilerlemekte zorluk yaşadı. Haymana ilçesinde ise etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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