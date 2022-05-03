Ankara'da kavşak kabusu! CHP'li belediyenin '5 ayda bitireceğiz' dediği kavşakta 8 aydır çalışmalar devam ediyor
Son dakika haberine göre: CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, Turan Güneş Bulvarı üzerindeki çok katlı kavşağı 5 ay içinde bitireceğini açıkladı. Aradan 8 ay geçti ancak inşaatın yüzde 50’si bitti. Vatandaşlar kapanan yol yüzünden perişan oldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Turan Güneş Bulvarı TRT önü ve Panora katlı kavşakları yapım işini bitiremedi. Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın 5 Mart'a kadar biteceğini ilan ettiği kavşak yapım işinin 8 aydır sürüyor. Üstelik projenin ancak yüzde 50'si yapıldı.
SABAH'a konuşan vatandaşlar trafik çilesi yaşadıklarını ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın acilen Turan Güneş Bulvarı TRT önü ve Panora katlı kavşağını acilen yapması gerektiğini söyledi. İşi özel bir şirkete vermesine rağmen Büyükşehir Belediyesi'nin kepçe ve kamyonları inşaata destek verdi. Buna rağmen inşaat bir türü hızlanmadı. Vatandaşlar ve siyasiler gecikmeye tepki gösterdi:
Murat Akça (AK Parti Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi): Ankaralılar için kâbusa dönen bir süreç oldu. İhalenin iş bitirme süresi 150 gün ve bugün geldiğimiz noktada iş teslim süresinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçti.
Kanan Garip: Melih Gökçek'i arayın, köprü nasıl yapılır nasıl biter? Siz bu işi yapamıyorsunuz.
Ercan Karateke: Hikâyeyi bırak bir yolu bitiremediniz. Bu sıkıntıların yaşanacağını ön göremeyecek kadar öngörüsüzsünüz. Biz buna beceriksizlik diyoruz.
Kınıklıoğlu Hasan: Sanki uzay mekiği yapıyorsunuz. Eskiden o işleri bir gecede yapıyorlardı. Kimseyi de rahatsız etmiyorlardı.
Berk Yılmaz: Kusura bakmayın, siz köprü yapmayın.
Fatih Çolak: Tek kelime beceriksizlik.
Fuat Yiğit: Çuvalladınız saat 17.00'de mesai biterse böyle olur. Adını 600 gün köprüsü mü koymak istiyorsunuz? Çevreyi rahatsız etmemek ne demek? Milyonlar trafikten rahatsız.
Zeynel Abidin Türkoğlu: Beceremediniz. Hep bir bahane hep bir yalan. Belediyecilikten anlamıyorsunuz. İşi ehline bırakın.
Hülya Yurt: Üzerinden sonbahar, kış ve ilkbahar geçti.
Hasan Demirel: Çankaya'dayız çok çile çektik. Çok uzun sürdü ve okul sezonu başlattınız.
Hacı Murat: Melih Gökçek'in 50 günde yaptığı işi bir yılda yapamadınız.
Arzu Özkan: Ara sokaklar da kapalı. Bu millet uçacak mı?
Ömer Çıtır: Turan Güneş Bulvarı içler acısı. Eylül'de başladıkları 2 şeritli altgeçit bile hala bitmedi. Ankara da yollar çukurdan geçilmiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şevval orucu ne zaman tutulur? 2022 Şevval ayı 6 gün orucu başladı mı, nasıl tutulur? İşte faziletleri...
- Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs Aras, Yurtiçi, Sürat, MNG kargo saat kaçta açılacak?
- Bayram ne zaman sona erecek? 5-6 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı...
- Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Uzman isim son noktayı koydu! Altın alacaklar dikkat!
- TOKİ 39 ilde konut satışları başladı mı? TOKİ 39 ilde konut satışları ne zaman başlayacak? Başvurular...
- Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları...
- 25 yıl evli kalana emeklilik! Çalışmadan emekli olmak için 3 şart var! 18 yaşını doldurmak yetiyor! İşte başvuru şartları...
- Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Merkez Bankası TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi belli oldu mu? TUİK enflasyon rakamları...
- Vergi indirimi emekliliğe etki ediyor! 5.000 yerine 3.600 günle emekli oluyorsunuz! EYT için mucize rakamlar ile 2.500 TL zam...
- Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, final mi yaptı?
- Hakim dizisi bu akşam var mı, yok mu? Hakim neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Mayıs ATV yayın akışı...
- Üç Kuruş bugün var mı, yok mu? Üç Kuruş neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Show TV yayın akışı...