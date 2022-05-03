Ankara’da kavşak kabusu! CHP’li belediyenin ’5 ayda bitireceğiz’ dediği kavşakta 8 aydır çalışmalar devam ediyor



Ercan Karateke: Hikâyeyi bırak bir yolu bitiremediniz. Bu sıkıntıların yaşanacağını ön göremeyecek kadar öngörüsüzsünüz. Biz buna beceriksizlik diyoruz.

Kınıklıoğlu Hasan: Sanki uzay mekiği yapıyorsunuz. Eskiden o işleri bir gecede yapıyorlardı. Kimseyi de rahatsız etmiyorlardı.

Berk Yılmaz: Kusura bakmayın, siz köprü yapmayın.

Fatih Çolak: Tek kelime beceriksizlik.