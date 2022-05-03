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Ankara'da kavşak kabusu! CHP'li belediyenin '5 ayda bitireceğiz' dediği kavşakta 8 aydır çalışmalar devam ediyor

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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Ankara’da kavşak kabusu! CHP’li belediyenin ’5 ayda bitireceğiz’ dediği kavşakta 8 aydır çalışmalar devam ediyor

Son dakika haberine göre: CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, Turan Güneş Bulvarı üzerindeki çok katlı kavşağı 5 ay içinde bitireceğini açıkladı. Aradan 8 ay geçti ancak inşaatın yüzde 50’si bitti. Vatandaşlar kapanan yol yüzünden perişan oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Turan Güneş Bulvarı TRT önü ve Panora katlı kavşakları yapım işini bitiremedi. Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın 5 Mart'a kadar biteceğini ilan ettiği kavşak yapım işinin 8 aydır sürüyor. Üstelik projenin ancak yüzde 50'si yapıldı.

SABAH'a konuşan vatandaşlar trafik çilesi yaşadıklarını ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın acilen Turan Güneş Bulvarı TRT önü ve Panora katlı kavşağını acilen yapması gerektiğini söyledi. İşi özel bir şirkete vermesine rağmen Büyükşehir Belediyesi'nin kepçe ve kamyonları inşaata destek verdi. Buna rağmen inşaat bir türü hızlanmadı. Vatandaşlar ve siyasiler gecikmeye tepki gösterdi:

Murat Akça (AK Parti Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi): Ankaralılar için kâbusa dönen bir süreç oldu. İhalenin iş bitirme süresi 150 gün ve bugün geldiğimiz noktada iş teslim süresinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçti.
Kanan Garip: Melih Gökçek'i arayın, köprü nasıl yapılır nasıl biter? Siz bu işi yapamıyorsunuz.


Ercan Karateke: Hikâyeyi bırak bir yolu bitiremediniz. Bu sıkıntıların yaşanacağını ön göremeyecek kadar öngörüsüzsünüz. Biz buna beceriksizlik diyoruz.
Kınıklıoğlu Hasan: Sanki uzay mekiği yapıyorsunuz. Eskiden o işleri bir gecede yapıyorlardı. Kimseyi de rahatsız etmiyorlardı.
Berk Yılmaz: Kusura bakmayın, siz köprü yapmayın.
Fatih Çolak: Tek kelime beceriksizlik.



Fuat Yiğit: Çuvalladınız saat 17.00'de mesai biterse böyle olur. Adını 600 gün köprüsü mü koymak istiyorsunuz? Çevreyi rahatsız etmemek ne demek? Milyonlar trafikten rahatsız.
Zeynel Abidin Türkoğlu: Beceremediniz. Hep bir bahane hep bir yalan. Belediyecilikten anlamıyorsunuz. İşi ehline bırakın.
Hülya Yurt: Üzerinden sonbahar, kış ve ilkbahar geçti.



Hasan Demirel: Çankaya'dayız çok çile çektik. Çok uzun sürdü ve okul sezonu başlattınız.
Hacı Murat: Melih Gökçek'in 50 günde yaptığı işi bir yılda yapamadınız.
Arzu Özkan: Ara sokaklar da kapalı. Bu millet uçacak mı?
Ömer Çıtır: Turan Güneş Bulvarı içler acısı. Eylül'de başladıkları 2 şeritli altgeçit bile hala bitmedi. Ankara da yollar çukurdan geçilmiyor.

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