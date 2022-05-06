CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ihmal! Yürüyen merdivenler vatandaşın canına mal oluyordu
2 yıl süren ve 27 milyon TL bakım ücreti harcanan Yenimahalle Şentepe teleferiği Ankaralıların korkulu rüyası haline geldi. Bakım çalışması bittikten 23 gün sonra yeniden arızalanan teleferiğin aktarma merdivenlerini kullanan 2 kişi ölümden döndü. Çalışmayan yürüyen merdivenin aniden ters istikamete doğru çalışması üzerine geriye doğru yuvarlanan Günay Ç. ve Damla Ç. yaralandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihmali iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Yenimahalle Metro İstasyonu Teleferik İstasyonu'nda yürüyen merdivene binmek isteyen iki vatandaşın, yürüyen merdivenin aşağı istikamette çalışması üzerine düştüğü ve yaralandığı öğrenildi. Olayda yaralanan Günay Ç. ve Damla Ç.'nin Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
OLAY NASIL GELİŞTİ?
Kaza; Gayret Mahallesi Yenimahalle Metrosu Teleferik İstasyonu'nda teleferik bölümünde yaşandı. Yenimahalle Metro İstasyonu Teleferik İstasyonu aktarmasında bulunan çalışır vaziyette bulunmayan yürüyen merdivene vatandaşların bindiği, yürüyen merdivenin yukarı doğru giderken geriye doğru çalışmaya başladığı öğrenildi. Bu sırada vatandaşların geriye doğru düştükleri ifade edildi. Söz konusu kazada Günay Ç. (40) ve Damla Ç. (13) yaralandıkları, yaralıların 112 marifetiyle Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
BAKIMI 2 YIL 17 GÜNDE YAPILDI, 23 GÜNDE BOZULDU
Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı 1 Mayıs'ta bakıma alınmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013'te yapımına başlanan teleferik 13 ayda tamamlanmıştı. Pandemi gerekçesiyle bakıma alınan teleferik 2 yıl 17 gün sonra hizmete yeniden başladı fakat Yenimahalle Şentepe teleferiğinin yeniden bozuldu.
EGO: "TELEFERİK HATTINDA OTOBÜSLERİMİZ HİZMET VERECEKTİR"
Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO) tarafından yapılan açıklamada; "8 Nisan 2022 tarihinde tekrar hizmete açılan Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı, sistemde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle geçici bir süre durdurularak onarıma alınmıştır. Onarımın tamamlanmasını takiben derhal hizmete açılacaktır. Bu süreçte teleferik hattında otobüslerimiz hizmet verecektir" denilmişti.
27 MİLYON TL BAKIM ÜCRETİ HARCANDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi; yapımı istasyonlar ve tüm tesisleri ile yaklaşık 13 ayda 51 milyon TL'ye tamamlanan Yenimahalle Şentepe teleferiğe yaklaşık 27 milyon TL bakım ücreti harcadı. Yenimahalle Şentepe teleferiğinin bakımı 2 yıl 17 gün sürüp hizmete başladı 23 gün sonra tekrar arızalandı.
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