CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ihmal! Yürüyen merdivenler vatandaşın canına mal oluyordu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihmali iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Yenimahalle Metro İstasyonu Teleferik İstasyonu'nda yürüyen merdivene binmek isteyen iki vatandaşın, yürüyen merdivenin aşağı istikamette çalışması üzerine düştüğü ve yaralandığı öğrenildi. Olayda yaralanan Günay Ç. ve Damla Ç.'nin Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.