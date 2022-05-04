CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi 27 milyon bakım ücretini çöpe attı! Şentepe teleferiği yeniden bozuldu

"KAMU ZARARINA SEBEP OLANLAR HESAP VERMELİ..."

"Teleferik hattının çalıştırılmaması, kabinlerin uzun bir süre kullanılmaksızın halat üzerinde asılı kalması, akabinde halatın ömrünün bitmesine neden olunması ve büyük bakım yaptık diyerek koca koca puntolarla reklam yapılması deneyimsiz ekip elinde güzel sistemin çöp olmasına neden olmuştur. Haliyle ortada ciddi bir kamu israfı da söz konusudur. Buna sebep sorumlular mutlaka hesap vermelidir.

"AKTARMA ÜCRETLİ OLDUKÇA SİSTEM SAĞLIKLI ÇALIŞTIRILAMAZ..."

"Özellikle yılbaşından itibaren toplu taşımada ücretli hale getirilen aktarmalar hemşehrilerimizin ciddi mağduriyetine neden olmuştur. Bu durumdan en çok etkilenenlerin başında da Şentepeliler gelmektedir. Ücretsiz teleferik hattı ile kolayca metro hattına ulaşabilen hemşehrilerimiz, uzun bir süre çalıştırılamayan teleferik hattının Ücretli hale gelmesi ile birlikte daha da mağdur olmuşlardır. Sistemin sağlıklı çalışmasını temin sonrası Aktarmanın ücretsiz olması elzemdir."

Açıklamalarda bulunan uzmanlar; teleferik sisteminin uzun süre çalışmaması, 55 tonluk gergi altında bulunan ağır halatın metal aksama temas ettiği bölgelerde bulunan kauçuk malzemenin hasar görmesine sebep olacağına dikkat çektiler.