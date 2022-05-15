CHP'li İBB'den Müze Gazhane'de büyük rezalet! Çocukların zihnini bulandıran görselleri kim yaptı?
CHP'li İBB tarafından Kadıköy'de açılan Müze Gazhane'ye skandal bir duvar görseli resmedildi. Kısa sürede infiale neden olan görselle gelen tepkiler üzerine bir anda kaldırıldı. Konuya dair bir açıklamada bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane’deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, “tepkiler üzerine” çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına..." mesajını verdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur ise her yaptığı işin altından fiyasko çıkan İBB’ye "Bu sözümona sanat eserinin adı nedir? Kim hangi sebeple yapılmasına izin verdi?” sorularını sordu.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan ve İBB adına faaliyetlerde bulunan Müze Gazhane'ye resmedilen sözde "sanat eseri" duvar görselleri tepkileri de beraberinde getirdi.
ÇOCUKLARIN ZİHNİNİ BULANDIRAN GÖRSELLER!
Söz konusu görsel yer alan figürlerin kamuya açık, çocukların da görebileceği bir alanda olması üzerine vatandaşlar CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirmiş ve görsellerin derhal kaldırılmasını talep etmişti.
Bunun üzerine harekete geçen İBB, Müze Gazhane'deki tepki çeken görseli kaldırdı.
"DARISI KİRLİ ZİHNİYETLERİNİN BAŞINA"
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Kadak, söz konusu rezil görselin bugüne kadar kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilendiğinin altını çizerek, "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, "tepkiler üzerine" çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına..." dedi.
(Fotoğrafta: Rümeysa Kadak'ın o paylaşımı)
"KİM HANGİ SEBEPLE YAPILMASINA İZİN VERDİ?"
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da bugün sosyal medya hesabından, İBB Beyaz Masa ekiplerini etiketleyerek, "Bu sözümona sanat eserinin adı nedir? Kim hangi sebeple yapılmasına izin verdi? Kime yaptırıldı? Ne kadar para ödendi? Cevap vereceğinizi sanmıyorum ama yine de soralım" paylaşımında bulundu.
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