Son dakika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan terör mağdurları üzerinden yine istismar siyaseti! Bir yalanı daha ortaya çıktı
Son dakika haberi.... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istismar siyasetini sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da terör mağdurlarının yaralarını sarmak için seferber olurken, Kemal Kılıçdaroğlu ise bu konuda yalan siyasetine başvuruyor. Kılıçdaroğlu 9 yıl önce Hatay Reyhanlı'da meydana gelen hain patlamada hayatını kaybeden 53 vatandaşın anne babalarına 270 lira ödendiğini, sivil şehitlerin anne babasına ödenen miktarın bu kadar olduğunu söyledi. Oysa sivil terör mağdurlarına 2012 itibariyle AK Parti hükümeti tarafından maddi-manevi olarak sahip çıkıldı ve ailelerine 2.236,73 lira aylık bağlandı. Bağlanan aylıklar hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine genel olarak yüzde 50 eş, yüzde 25 çocuklar ve yüzde 25 anne-baba şeklinde paylaştırılıyor.
Sivil terör mağdurlarından hayatını kaybedenlerin ailelerine ayrıca 82.405,75 lira tazminat ödeniyor. Yaralanma halinde 9 bin 888 lira ve çalışma gücünü kaybedenlere de çalışma gücünü kaybetme derecesine göre de tazminat ödemesi yapılıyor. Sivil terör mağdurlarına Ramazan ve Kurban bayramlarında bin 100'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödeniyor.
YİNE KILIÇDAROĞLU YİNE İSTİSMAR SİYASETİ
Kılıçdaroğlu, önceki gün parti grup toplantısında "11 Mayıs 2013 Reyhanlı'da bir patlama oldu. 53 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sorumlusu kim? Günahı kimin boynuna? Anne babalara bu sivil şehitler nedeniyle ne kadar ödeniyor biliyor musunuz? 270 lira ödeniyor" dedi.
Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre Kılıçdaroğlu'nun terör mağdurları üzerinden yürüttüğü istismara tepki yağarken, sivil terör mağdurlarına maddi desteğin yanı sıra zarar gören vatandaşların yakınlarına da kamuda Terörle Mücadele Kanunu kapsamında istihdam hakkı verildiği de anımsatıldı.
2013 yılında yapılan düzenleme ile de engelli hale gelenlerin kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi, hayatını kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere istihdam hakkı sağlanıyor.
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