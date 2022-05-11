11 Mayıs 2022, Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun mülteci çelişkisi! İşte Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan mülteci raporu | CHP'liler de inanmıyor
Kemal Kılıçdaroğlu’nun mültecileri 2 yıl içerisinde ülkelerine göndereceğiz vaadi vardı. CHP’nin 2016’da hazırladığı bir de mülteci raporu var. Kılıçdaroğlu'nun vaadi bir kez daha bu raporu akıllara getirdi. Söz konusu o raporda Suriyelilerin tamamının gönderilmesinin mümkün olmadığı entegrasyon bakanlığı kurularak mültecilerin topluma entegre edilmesi gerektiği vurgulanıyor.