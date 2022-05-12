12 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında? Yeni Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı nereli?

Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında? Yeni Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı nereli?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2022
ABONE OL
Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında? Yeni Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı nereli?

Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Başkan Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Afyonkarahisar'ın yeni valisi Kübra Gören Yiğitbaşı oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak hizmet veren Kübra Güran Yiğitbaşı'nın vali olarak atanmasının ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında? Yeni Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı nereli? İşte cevaplar...

Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında? Başkan Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı. Bu gelişmelerin ardından Afyonkarahisar'ın yeni valisi Kübra Gören Yiğitbaşı oldu. Daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Kübra Güran Yiğitbaşı'nın hayat hikayesi gündeme geldi. Peki, Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında? Yeni Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı nereli? İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın hayat hikayesi...

KÜBRA GÖREN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

Kübra Gören Yiğitbaşı, 1979 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde bitirdikten sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine çalışma yapmıştır.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde, "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi ve Doçent olarak görev yapmıştır.

Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler vermiştir. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur.

15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı mücadelede kadınların rolünü konu alan "Kalplerin Direnişi" adlı belgeseli Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilmiş, TRT belgeselde yayınlanmıştır. Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitabın yazarıdır.

2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atanmıştır. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev almıştır. Yiğitbaşı, 12 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Afyonkarahisar'a vali olarak atanmıştır.

İyi derece ingilizce bilen Yiğitbaşı, evli ve 3 çocuk annesidir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA