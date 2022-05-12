Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında? Başkan Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı. Bu gelişmelerin ardından Afyonkarahisar'ın yeni valisi Kübra Gören Yiğitbaşı oldu. Daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Kübra Güran Yiğitbaşı'nın hayat hikayesi gündeme geldi. Peki, Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında? Yeni Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı nereli? İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın hayat hikayesi...

KÜBRA GÖREN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

Kübra Gören Yiğitbaşı, 1979 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde bitirdikten sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine çalışma yapmıştır.