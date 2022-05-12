Kaşıkçı Elması kayıp iddiası son dakika: Kaşıkçı Elması çalındı mı, kayıp mı oldu? Kaşıkçı Elması nerede, değeri nedir?

Kaşıkçı Elması ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonunun sergilendiği Dış Hazine Bölümü'nde sergilenen Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu iddia edildi. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Kaşıkçı Elması hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Peki, Kaşıkçı Elması çalındı mı, kayıp mı oldu? Kaşıkçı Elması nerede, değeri nedir? İşte ayıntılar...

KAŞIKÇI ELMASI KAYIP MI?

Topkapı Sarayı Müzesi Dış Hazine Bölümü'nde sergilenen Kaşıkçı Elması'nın kayıp olduğu iddia edildi. Sosyal medyada çıkan bu iddianın ardından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.