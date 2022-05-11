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Son dakika: AK Parti'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sığınmacı' açıklamalarına sert tepki

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Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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Son dakika: AK Parti’den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’sığınmacı’ açıklamalarına sert tepki

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sığınmacı' politikasına sert tepki. Sözcü Çelik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler sarf eden CHP'li Kılıçdaroğlu'na ateş püsküren Sözcü Çelik, "Esad rejimi ile kim empati yapıyorsa maşa kendileridir" dedi. Sığınmacıların ölüme terk edilmeyeceğini de dile getiren Çelik, "Katillerin ellerine bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sığınmacı' politikasına sert tepki. Sözcü Çelik açıklamalarda bulundu.

"KARŞILARINDA BİR KATLİAM MAKİNASI VAR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından derlenenler;

"Türkiye'nin politikası yok gibi konuşanlar oradaki durumu bilmiyor. Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için programları var mı? Karşılarında bir katliam makinası var. Kılıçdaroğlu kendisini Esad yönetimi ile empati kurarcasına konuşuyor. Esad rejimi ile kim empati yapıyor ise asıl maşa odur.

"UTANÇ VERİCİ, BÜYÜK BİR YALAN"

Diyor ki Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur. Cumhurbaşkanımız, dünyaya seslendi, 'Bu çocuklar Akdeniz'de ölmesin. Akdeniz çocuklara mezar olmasın' dedi. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları utanç verici, büyük bir yalan.

"NEFRET VE HUSUMET SİYASETİ"

Kılıçdaroğlu'nun son konuşması hükümetimize, Kabinemize karşı nefret ve husumet siyasetidir.

Detaylar gelecek...

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