Son dakika: AK Parti’den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’sığınmacı’ açıklamalarına sert tepki

"KARŞILARINDA BİR KATLİAM MAKİNASI VAR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından derlenenler;

"Türkiye'nin politikası yok gibi konuşanlar oradaki durumu bilmiyor. Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için programları var mı? Karşılarında bir katliam makinası var. Kılıçdaroğlu kendisini Esad yönetimi ile empati kurarcasına konuşuyor. Esad rejimi ile kim empati yapıyor ise asıl maşa odur.

"UTANÇ VERİCİ, BÜYÜK BİR YALAN"

Diyor ki Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur. Cumhurbaşkanımız, dünyaya seslendi, 'Bu çocuklar Akdeniz'de ölmesin. Akdeniz çocuklara mezar olmasın' dedi. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları utanç verici, büyük bir yalan.