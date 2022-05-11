CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Başkan Erdoğan hakkında kara propaganda! Mülteciler üzerinden iftira siyaseti

Kılıçdaroğlu, "Bir çocuk bedeninin dalgalarla kıyıya vurduğu fotoğrafı herhalde hiçbirimiz unutamadık. O fotoğrafın sorumlusu başta oturan kişidir, Erdoğan'dır. Kimse unutmasın. İkincisi emperyal güçlerdir." sözlerini sarf etti.

Başkan Erdoğan, yine Aylan Bebek ile ilgili de dünyaya çok önemli hatırlatmalarda bulunmuştu:

"Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu, olaki bir gün olay sizlerin de başına gelebilir. Çünkü Aylan Bebek'ler bir değil, binler, milyonlar... Bütün bunlara karşı tedbirlerimizi almalıyız"