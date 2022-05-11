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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazandı

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Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tazminat kazandı

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 30 bin TL'lik manevi tazminat davasını kazandı.

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