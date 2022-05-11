Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’ye gidecek! Türkiye dünya diplomasisinin nabzını tutuyor | Türkiye ile Mısır arasında yeni dönem

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI MASADA OLACAK

Ankara, Kiev ile Moskova arasında bir ateşkesin sağlanması için devrede. Diplomatik kaynaklar, çatışmalar sürerken bir yandan da müzakere sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Sahada durum kötüleştikçe bu durumun da zorlaştığı değerlendirmesinde bulunan kaynaklar, önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen önemli bir görüşmeye dikkati çekti.