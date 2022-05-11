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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye gidecek! Türkiye dünya diplomasisinin nabzını tutuyor | Türkiye ile Mısır arasında yeni dönem

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Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’ye gidecek! Türkiye dünya diplomasisinin nabzını tutuyor | Türkiye ile Mısır arasında yeni dönem

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 18 Mayıs'ta ABD'ye gideceği açıklandı. Mısır ile yeni bir döneme giren Türkiye, ABD ile de yakın temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu'nun Blinken ile yapacağı görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı masada olacak. A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayınında detayları aktardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 18 Mayıs'ta ABD'ye gideceği açıklandı. Ece Altuğ A Haber canlı yayınında detayları aktardı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU BLINKEN İLE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmek üzere 18 Mayıs'ta ABD'ye gerçekleştireceği ziyarete de değinen kaynaklar, iki bakanın görüşmesinde stratejik mekanizmanın ele alınacağını ifade etti.

Kaynaklar, Bakanların Stratejik Mekanizma toplantısında, ülkeler arasındaki anlaşmazlık konularının çözümüne odaklanacağı belirterek, işbirliği alanları üzerinde durulacağını açıkladı.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni döneme dair de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni döneme dair de değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, iki ülke arasında bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilecek görüşmeler sonrasında bakan düzeyinde de görüşmelerin olabileceğini açıkladı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI MASADA OLACAK

Ankara, Kiev ile Moskova arasında bir ateşkesin sağlanması için devrede. Diplomatik kaynaklar, çatışmalar sürerken bir yandan da müzakere sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Sahada durum kötüleştikçe bu durumun da zorlaştığı değerlendirmesinde bulunan kaynaklar, önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen önemli bir görüşmeye dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler'in insani temas grubu kurulması konusunda bir teklifi olduğunu aktaran kaynaklar, "Önümüzdeki günlerde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında bu kapsamda görüşmeler devam edebilir. Taraflar arasında teknik düzeyli toplantılar yapılabilir" dedi.

Diplomatik kaynaklar ayrıca ateşkes müzakerelerinde güvenlik garantileri kısmına da dikkat çekti.

P5 ve ilgili ülkelerle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Bu ülkelerin henüz taraflara henüz bir teklif sunmadığı belirtildi.

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