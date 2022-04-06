Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden'ın kararları yürürlükte! Türkiye ile ABD ilişkilerinde yeni dönem
Türkiye ile ABD ilişkilerinde yeni dönem başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdiği zirvede aldıkları karar sonrası çalışmalarına başlanan ekonomik, siyasi, askeri konularda pozitif ajanda devreye girdi. İşte Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkide bunda sonra yapılacaklar.
Türkiye, ekonomik konuların yanında askeri ve siyasi konularda da ABD ile yeni bir dönemin kapılarını araladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçtiğimiz yıl Ekim ayında Roma'da gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakat kapsamında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması devreye girdi.
KRİTİK BAŞLIKLAR GÜNDEME GETİRİLDİ
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın gerçekleştirdikleri heyetlerarası görüşmede, ekonomik ve savunma işbirliği, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarlarının bulunduğu konu başlıkları gözden geçirildi.
100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ
ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago da 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımlarla alakalı istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya geliyor.
RUSYA'YA YAPTIRIM KONUSU GÜNDEME GELMEDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu-Nuland görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi başta olmak üzere güncel konular ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı. Nuland sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin, "Ukrayna'ya destek çabaları, insani ve güvenlikle ilgili bölgesel meseleler, Güney Kafkasya'da gerilimin düşürülmesi ve NATO İttifakı'nın birliği hakkında güzel bir görüşme gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kalın-Nuland görüşmesinde Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulaması yönünde bir önerinin Türkiye tarafının ABD'ye bu konudaki pozisyonunu ikna edici bir şekilde anlatması nedeniyle gündeme gelmediği öğrenildi.
Görüşmelerde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu. Türkiye'nin akan kanın durması için aldığı adil ve diplomatik çözüme dayalı inisiyatifin ABD tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.
100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ
Nuland ayrıca dün Türkiye'deki sivil toplum temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin, "Türkiye'de demokrasinin ve insan haklarının ilerletilmesini ele almaktan onur duydum. Güçlü demokrasiler, hükümetler ile sivil toplum arasında güçlü bir ortaklığı gerektiriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Görüşmede Nuland'a ABD'nin Ankara büyükelçisi Jeff Flake de eşlik etti. Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago da Stratejik Mekanizmanın ekonomik ve ticari boyutundaki işbirliğini geliştirmek üzere dün ve bugün Ankara'da önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımlar değerlendirileceği öngörülüyor.
Öte yandan Türkiye ve ABD, Stratejik Mekanizma çerçevesinde Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantının bu yıl düzenlenmesi hedefleniyor.
TÜRKİYE HEYETİNDE FARKLI İKİ İSİM
Nuland'ın 2 Nisan'da başlayan ve 9 Nisan'da bitmesi planlanan Avrupa turunda Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Yunanistan, GKRY ve Almanya'da ABD ile ikili ilişkileri geliştirmek üzere görüşmeler yapacağı bildirildi.Nuland'ın Türkiye ziyaretindeki heyette farklı olarak Müsteşar Yardımcıları Karen Sasahara ve Jennifer Gavito da yer aldı. Sasahara, Yemen, Umman, Ürdün, Libya ve İsrail başta olmak üzere Ortadoğu üzerine çalışıyor. Gavito ise geçtiğimiz yıl Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve bölgeden yetkililer ile görüşmelerde bulunmuştu.
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