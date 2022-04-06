Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden’ın kararları yürürlükte! Türkiye ile ABD ilişkilerinde yeni dönem

TÜRKİYE HEYETİNDE FARKLI İKİ İSİM

Nuland'ın 2 Nisan'da başlayan ve 9 Nisan'da bitmesi planlanan Avrupa turunda Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Yunanistan, GKRY ve Almanya'da ABD ile ikili ilişkileri geliştirmek üzere görüşmeler yapacağı bildirildi.Nuland'ın Türkiye ziyaretindeki heyette farklı olarak Müsteşar Yardımcıları Karen Sasahara ve Jennifer Gavito da yer aldı. Sasahara, Yemen, Umman, Ürdün, Libya ve İsrail başta olmak üzere Ortadoğu üzerine çalışıyor. Gavito ise geçtiğimiz yıl Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve bölgeden yetkililer ile görüşmelerde bulunmuştu.