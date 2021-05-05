05 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 8 yıl sonra bir ilk! Türkiye- Mısır görüşmesi başladı

Son dakika: 8 yıl sonra bir ilk! Türkiye- Mısır görüşmesi başladı

Son dakika haberine göre ile arasında siyasi istişareler kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi 'ın başkanlığındaki Türk heyeti, 5-6 Mayıs'ta 'de temaslarda bulunacağı açıklanmıştı. Mısır Dişişleri Bakanlığı kritik görüşmenin başladığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
ABONE OL
Son dakika: 8 yıl sonra bir ilk! Türkiye- Mısır görüşmesi başladı

, 'ye giden Türk heyeti ile tarafı arasındaki görüşmelerin başladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ile Mısır arasında siyasi istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi 'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs'ta Kahire'de yapılacağı kaydedilmişti.

Söz konusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımların üzerinde durulacağı belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı , 15 Nisan'da katıldığı canlı yayında, Türkiye ve Mısır arasında önce istihbaratlar arasında açılan kanalın dışişleri bakanlıkları aracılığıyla devam etmesi konusunda mutabık olunduğunu ifade etmişti.

Siyaset ve diplomaside bazen kırgınlıklar olabileceğini ancak ortak niyet konulduktan sonra ilişkilerin daha kolay ilerleyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek." açıklamasında bulunmuştu.

Çavuşoğlu, heyetin, bakan yardımcıları düzeyinde olacağını, daha sonra kendisinin Mısırlı mevkidaşıyla görüşebileceğini belirtmişti.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ
Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor.

Bu süreçte iki ülke dışişleri bakanları arasında çeşitli vesilelerle kısa görüşmeler gerçekleştirilirken, Mısır'ın Büyükelçiliğiyle Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğiyle Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye'yi bekleyen büyük fırsat! TÜRKİYE'Yİ BEKLEYEN BÜYÜK FIRSAT!
Kritik tezkere kabul edildi! KRİTİK TEZKERE KABUL EDİLDİ!
Türkiye-Mısır ilişkileri hakkında flaş iddia! TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ HAKKINDA FLAŞ İDDİA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA