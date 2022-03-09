ABD ile kritik temas! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden ile görüşecek

"UKRAYNALILARLA RUSYA TARAFINI EN AZINDAN BAKANLAR DÜZEYİNDE BİR ARAYA GETİRMEK İSTERİZ"

Bakan Çavuşoğlu, "Ukraynalılarla Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde bir araya getirmek isteriz. Antalya Diplomasi Forumu da buna vesile olursa seviniriz. Öyle görünüyor ki, Sergey Lavrov'la bu forum marjında görüşmek isteyen müttefikler ve dışişleri bakanları da ya da uluslararası örgütlerin temsilcileri de var." demişti.