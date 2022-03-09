ABD ile kritik temas! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden ile görüşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 Mart saat 18.30'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Ukrayna - Rusya gerilimi ve bölgedeki sivillerin tahliyesi gibi konuların ele alınması bekleniyor. İşte detaylar...
GÖRÜŞME 18.30'DA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
BARIŞIN NASIL SAĞLANACAĞI GÖRÜŞÜLECEK
Görüşmede Ukrayna - Rusya krizine ilişkin barışın nasıl sağlanacağı gibi önemli konuların ele alınacağı belirtildi.
SİVİLLERİN TAHLİYESİ DE MASADA
Diğer yandan görüşmede Ukrayna'dan sivillerin tahliyesinin nasıl olacağı da masadaki konulardan biri olacak.
TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Lavrov-Kuleba görüşmesi, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta saldırı başlatmasından bu yana ikili arasındaki ilk görüşme olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer alacağı görüşmenin yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor.
"UKRAYNALILARLA RUSYA TARAFINI EN AZINDAN BAKANLAR DÜZEYİNDE BİR ARAYA GETİRMEK İSTERİZ"
Bakan Çavuşoğlu, "Ukraynalılarla Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde bir araya getirmek isteriz. Antalya Diplomasi Forumu da buna vesile olursa seviniriz. Öyle görünüyor ki, Sergey Lavrov'la bu forum marjında görüşmek isteyen müttefikler ve dışişleri bakanları da ya da uluslararası örgütlerin temsilcileri de var." demişti.
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