İSKİ su kesintisi son dakika: 11 Mayıs İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Esenyurt, Başakşehir, Avcılar...

İSKİ su kesintisi son dakika... İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bugün Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sebebiyle terfi merkezinin işletme dışı kalması sonrası Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'ta su kesintisi yapılıyor. Öte yandan bazı ilçelerde de şebeke hattı arızası nedeniyle su verilmiyor. Peki, 11 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Esenyurt, Başakşehir, Avcılar'da sular saat kaçta gelecek? İşte haberin detayları...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İşte 11 Mayıs Çarşamba İstanbul su kesintisi yaşanan bölgeler ve çalışmaların tahmini biteceği tarih ve saat: