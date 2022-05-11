İSKİ su kesintisi son dakika: 11 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Esenyurt, Başakşehir, Avcılar...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 11 Mayıs su kesintisi yaşanacak bölgeler duyuruldu. Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sebebiyle dört ilçede su kesintisi yapılırken, birçok ilçede de şebeke hattı arızası nedeniyle su verilmiyor. Peki, 11 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Esenyurt, Başakşehir, Avcılar'da sular saat kaçta gelecek? İşte cevaplar...
İSKİ su kesintisi son dakika... İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bugün Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sebebiyle terfi merkezinin işletme dışı kalması sonrası Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'ta su kesintisi yapılıyor. Öte yandan bazı ilçelerde de şebeke hattı arızası nedeniyle su verilmiyor. Peki, 11 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Esenyurt, Başakşehir, Avcılar'da sular saat kaçta gelecek? İşte haberin detayları...
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İşte 11 Mayıs Çarşamba İstanbul su kesintisi yaşanan bölgeler ve çalışmaların tahmini biteceği tarih ve saat:
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler: Yassıören Mah,Ömerli Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Hastane Mah
Arıza Sebebi: Vantuz Arızası
Açıklama: Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi: 11.05.2022 08:03
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AVCILAR
Etkilenen Mahalleler: Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi: Vantuz Arızası
Açıklama: Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi: 11.05.2022 08:03
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler: ahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi: Vantuz Arızası
Açıklama: Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi: 11.05.2022 08:03
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ESENYURT
Etkilenen Mahalleler: Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Yeşilkent Mah,Talatpaşa Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Süleymaniye Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Yunus Emre Mah,Zafer Mah,Çınar Mah,Bağlarçeşme Mah,Esenkent Mah,Fatih Mah,Aşık Veysel Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Namık Kemal Mah,Orhan Gazi Mah,Pınar Mah,Mehterçeşme Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi: Vantuz Arızası
Açıklama: Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi: 11.05.2022 08:03
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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