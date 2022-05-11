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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sistematik dezenformasyona göçmen tepkisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan sistematik dezenformasyona göçmen tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Yerel Medya Çalıştayı'nda Suriye’nin kuzeyinde güvenli hale getirilen bölgelere şimdiye kadar 500 bin Suriyelinin geri dönmesini sağladıklarını belirtti, "Maruz kaldığımız sistematik dezenformasyon ve toplumsal mühendislik girişimlerinin son hedefi, ülkemizin göçmen politikası oldu. Ancak biz devlet ve millet olarak, bu konuda insani ve vicdani değerlerden uzak şekilde kötücül hesaplarla siyasal menfaat devşirme girişimlerine hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz" dedi.

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