Suriyeli sığınmacılar için ’2Y-1Ç’ formülü! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı projenin detayları ortaya çıktı

ANKETLER YAPILIYOR

Bu arada ilgili kurumların yanı sıra AK Parti'de Suriyeli sığınmacılar ile ilgili kapsamlı araştırmalar yapıyor. Bu araştırmalar Suriyelilerin büyük çoğunluğunun "güven ortamı olursa geri döneriz" yaklaşımında olduğunu gösteriyor.

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