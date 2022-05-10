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Sığınmacı algısını pohpohlayan Kılıçdaroğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Sığınmacı algısını pohpohlayan Kılıçdaroğlu’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sert tepki

Sosyal medyadan sığınmacılar üzerinden operasyon çekmeye çalışan trollerin gazına muhalefet de kapıldı.Sığınmacı algısını pohpohlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu, "Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir" dediğimiz için bize "Günaydın" demiş Asıl sana "Günaydın" Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz Biz bunu derken; "PYD Terör Örgütü değildir" diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar" dedi.

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