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Karabük'te eğitim gören öğrencileri sığınmacıymış gibi paylaşan provokatörlere valilikten tepki

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Karabük’te eğitim gören öğrencileri sığınmacıymış gibi paylaşan provokatörlere valilikten tepki

Karabük Üniversitesi'nde namazdan çıkan uluslararası öğrencilerin oluşturduğu topluluğu görüntüleyen bazı provokatörler, söz konusu görüntüleri sığınmacıların görüntüsüymüş gibi paylaştı. Sosyal medyada ırkçı ifadelerin kullanıldığı paylaşımların ardından üniversite yönetimi, Karabük'te uluslararası statüdeki öğrenci sayısının 12 bin olduğunu açıkladı. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada ise bu paylaşımların uluslararası öğrenci programlarına zarar verdiği vurgulandı.

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