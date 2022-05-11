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Türkiye'nin üstün teknolojili sondaj gemisi Alparslan geliyor! Alparslan sondaj gemisi ne zaman Türkiye'de olacak?

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Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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Türkiye’nin üstün teknolojili sondaj gemisi Alparslan geliyor! Alparslan sondaj gemisi ne zaman Türkiye’de olacak?

7 Mart'ta Güney Kore'den yola çıkan Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Alparslan, Cezayir açıklarında seyrini sürdürüyor. Kısa süre içinde Türk filosuna katılarak çalışmalara başlayacak olan Alparslan sondaj gemisi 19 Mayıs'ta Mersin'de olacak. Alparslan sondaj gemisi dünya klasmanındaki en iyi sondaj gemilerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'nin filosuna katacağı dördüncü sondaj gemisinin 19 Mayıs'ta Mersin'de bulunan Taşucu Limanı'na varması bekleniyor. Cezayir açıklarında seyrini sürdüren gemi, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından filoya katılan dördüncü sondaj gemisi olacak.

Uluslararası gemicilik verilerinden derlediği bilgilere göre, söz konusu gemi 7 Mart'ta Güney Kore'den ayrıldı. Cezayir açıklarında seyrini sürdüren gemi, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından filoya katılan dördüncü sondaj gemisi olacak. Güney Kore'de bulunan Okpo Limanı'ndan yolculuğuna başlayan geminin 19 Mayıs'ta Taşucu Limanı'nda olacağı öngörülüyor.

Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluk ve 42 metre genişlikteki geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor. Kule yüksekliği 104 metre olan ve halihazırda "Cobalt Explorer" adını kullanan gemiye yeni bir isim verilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinde aktif konumlandırma sistemi de bulunuyor. Mürettebat kapasitesi 200 kişi olan gemi, 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabiliyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, 9 Mayıs'ta TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda yaptığı sunumda, "Gemi, Taşucu'nda yaklaşık iki ay süreyle sondaja hazırlanacak. Temmuz başı gibi Akdeniz görevine hazırlanacak." ifadesini kullanmıştı.

Bilgin, sunumunda geminin tahmini varış tarihinin 19 Mayıs olduğunu da sözlerine eklemişti.

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