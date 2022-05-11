Türkiye’nin üstün teknolojili sondaj gemisi Alparslan geliyor! Alparslan sondaj gemisi ne zaman Türkiye’de olacak?

Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluk ve 42 metre genişlikteki geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor. Kule yüksekliği 104 metre olan ve halihazırda "Cobalt Explorer" adını kullanan gemiye yeni bir isim verilmesi bekleniyor.