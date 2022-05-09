09 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri A Haber görüntüledi! 1 milyon Suriyeli sığınmacı bu evlere yerleştirilecek

A Haber görüntüledi! 1 milyon Suriyeli sığınmacı bu evlere yerleştirilecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2022
ABONE OL
A Haber görüntüledi! 1 milyon Suriyeli sığınmacı bu evlere yerleştirilecek

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası ülkelerini terk ederek Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 1 milyonun daha ülkelerine gönderilmesi için hazırlıkların yapıldığını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından A Haber ekibi Suriye'de sığınmacılar için yapılan briket evleri görüntüledi.

Suriyeli sığınmacıların güvenli bölgelere dönüşleri hızlanıyor. İç savaş mağdurlarına kapısınıu açan Türkiye, güvenli bölgelerde inşa ettiği briket evlere Suriyelileri yerleştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon Suriyeli sığınmacının daha evlerine döneceğini duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından A Haber 1 milyon Suriyelinin yerleştirileceği briket evleri görüntüledi.

BAŞKAN ERDOĞAN: 1 MİLYON SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savaş mağduru Suriyeli sığınmacıların güvenli bölgelere dönüşleri ile ilgili planlamaların yapıldığını, 1 milyon Suriyelinin ülkesine dönerek Türkiye tarafından yapılan briket evlere yerleştirileceğini duyurdu.

A HABER BRİKET EVLERİ GÖRÜNTÜLEDİ

Suriyeli sığınmacıların yerleştirilmesi için briket ev projesi başlatılmıştı. 50 bin olarak belirlenen hedef genişletilerek 100 bin briket ev yapımı planladı. Bugüne kadar da 67 bin civarında briket eve Suriyeliler yerleştirildi.

Briket evlerin ilk aşamada 100 bine tamamlanması sağlanacak. Daha sonra bu sayının artabileceği belirtiliyor.

8 AŞAMADA DÖNÜŞ

Sabah Gazetesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Suriyelilerin 8 aşamada dönüşünün nasıl olacağını okuyucularına duyurdu.

Buna göre;

1- Gönüllü geri dönüş Ankara İstanbul, Konya Adana Gaziantep gibi büyükşehirlerdeki nüfusu yoğun bölgelerden başlatılacak.

2- Gönüllü dönüşler, askeri ve siyasi açıdan istikrar ve güvenliğinin sağlandığı bölgelerde gerçekleştirilecek. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgede yerel meclislere projeye katkı sunulacak.

3- AFAD koordinesinde Kızılay, İHH gibi 12 STK'ların briket ev sosyal donatılar için yeni alanlar açılacak.

4- Günlük yaşamın sürdürülebilmesi için tarımdan küçük sanayi sitesi, dükkân, çarşı gibi ticaret alanları kurulacak, .yeni istihdam imkanları sağlanacak.

5- Okul, hastane, cami başta olmak üzere alt ve üstyapı inşa edilecek.

6- Suriyelilerin meslek sahibi olabilmesi için meslek edindirme kursları ve mikro krediler, üretim yapan atölyeler kurulacak.

7- Rehabilitasyon, psikolojik destek, eğitim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

8- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil ulusal ve uluslararası fonlardan destek istenecek.

Huzuru bozana tolerans yok! HUZURU BOZANA TOLERANS YOK!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA