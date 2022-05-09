A Haber görüntüledi! 1 milyon Suriyeli sığınmacı bu evlere yerleştirilecek

A HABER BRİKET EVLERİ GÖRÜNTÜLEDİ

Suriyeli sığınmacıların yerleştirilmesi için briket ev projesi başlatılmıştı. 50 bin olarak belirlenen hedef genişletilerek 100 bin briket ev yapımı planladı. Bugüne kadar da 67 bin civarında briket eve Suriyeliler yerleştirildi.

Briket evlerin ilk aşamada 100 bine tamamlanması sağlanacak. Daha sonra bu sayının artabileceği belirtiliyor.