Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan itiraf: Yetiştirdiğim emniyetçi ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılar üzerinden ortaya atılan provokasyonu alevlendiren çok çarpıcı bir itirafta bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemik sonrası olayı tehdit boyutuna kadar taşıyan Ümit Özdağ emniyet ve istihbarat içine “sızma” gerçekleştirdiğini gözler önüne seren demeçlerde bulundu. CHP’nin fondaş kanalı HALK TV’ye konuşan Özdağ, yetiştirdiği istihbaratçı ve polislerin kendisine bilgi sızdırdığını itiraf etti.
Son zamanlarda Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik bazı görüntüler servis edilerek bir provokasyon sahneleniyor. Bazı operasyon hesapların yaptığı paylaşımları körükleyen isimlerin başında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geliyor. Son olarak Ümit Özdağ algı içerikli "Sessiz İstila" filmini finanse ettiğini itiraf etmiş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunun bir "Soros taktiği" olduğunu söylemişti.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN "SIZMA" İTİRAFI
Özdağ ile Bakan Soylu arasında yaşanan polemik sonrası meseleyi İçişleri Bakanlığı'nın kapısına dayanacak ve Bakan Soylu'yu tehdit edecek kadar ileriye taşıyan Özdağ Halk TV'de CHP'ye yakın gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ümit Özdağ burada yaptığı açıklamalar ile adeta 'FETÖ'nün devlet içine sızdırdığı kriptolar' gibi bir sızma gerçekleştirdiğini itiraf etti.
Programda, "Bana gelen kredi kartı ekstresi bile iki tane çıkıyor. Her şeyim dinleniyor." diyen Ümit Özdağ kendisine yöneltilen "Bunu nereden biliyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla köstebekleri olduğunu itiraf etti.
"BANA TELEFON AÇIP BİLGİ VERİYORLAR"
Ümit Özdağ, bilgilerin kendisine sızdırıldığını itiraf ederek, "Biliyorum kardeşim. Ben senelerce bu ülkede istihbaratçı yetiştirdim, polis yetiştirdim. Ve bu insanlar bana güveniyorlar ve beni seviyorlar. Ve açıp bana bilgi de veriyorlar." dedi.
ÖZDAĞ'A BİLGİ SIZDIRANLAR KİMLER?
Ümit Özdağ'ın açıkça itiraf ettiği devlet bilgilerini sızdıran bu köstebeklerin kim olduğu ve gizli kalması gereken hangi bilgilerin Özdağ'a sızdırıldığı merak konusu oldu.
Meseleyi sosyal medyada tartışan vatandaşlar Özdağ'ın bu sözleri üzerine "soruşturma açılsın" çağrısında bulundu.
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