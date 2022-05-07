Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan itiraf: Yetiştirdiğim emniyetçi ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor

Ümit Özdağ burada yaptığı açıklamalar ile adeta 'FETÖ'nün devlet içine sızdırdığı kriptolar' gibi bir sızma gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Programda, "Bana gelen kredi kartı ekstresi bile iki tane çıkıyor. Her şeyim dinleniyor." diyen Ümit Özdağ kendisine yöneltilen "Bunu nereden biliyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla köstebekleri olduğunu itiraf etti.

"BANA TELEFON AÇIP BİLGİ VERİYORLAR"



Ümit Özdağ, bilgilerin kendisine sızdırıldığını itiraf ederek, "Biliyorum kardeşim. Ben senelerce bu ülkede istihbaratçı yetiştirdim, polis yetiştirdim. Ve bu insanlar bana güveniyorlar ve beni seviyorlar. Ve açıp bana bilgi de veriyorlar." dedi.