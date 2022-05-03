Son dakika: İçişleri Bakanlığından Ümit Özdağ, Sinan Ogan ve Bengi Başer'a suç duyurusu
İçişleri Bakanlığı, Suriyeliler üzerinden provokasyona girişen Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Konuya dair açıklama ise İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı’dan geldi.
İçişleri Bakanlığı, mülteciler üzerinden provokasyona soyunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TÜRKSAM Başkanı Sinan Ogan ve Prof. Dr. Bengi Başer Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum" dedi.
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