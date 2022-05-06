Cumhurbaşkanlığından "göçmen" açıklaması: Soğuk savaş dönemi psikolojik harp teknikleriyle provokatörlük yapılmakta
Son dönemde Türkiye'deki göçmenler üzerinden yürütülen algı operasyonlarına dair bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta İçişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız sınırlarımız içinde ve dışında göç konusunu yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almakta, herhangi bir düzensizliğe asla izin vermemektedir." ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür, güçlüdür mesajı veren Altun, "Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşlerini sağlama ve soruna kalıcı çözüm bulma çabalarımızın karşısında duranlar şimdi de soğuk savaş dönemi psikolojik harp teknikleriyle provokatörlük yapmaktadır." dedi.
İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Suriye krizi başta olmak üzere bölgesinde yaşanan olağanüstü gelişmelere karşı aktif, istikrarlaştırıcı ve düzen kurucu bir rol oynadığını belirtti.
TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİ VE YAPILAN HAREKATLAR
Türkiye'nin hem kendi güvenliğini teminat altına aldığını hem de gerçekçi ve insani bir göçmen politikası izlediğini bildiren Altun, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, terörü kaynağında kurutma stratejisinin hayata geçirildiğini ve bu doğrultuda birçok başarılı sınır ötesi harekat gerçekleştirildiğini kaydetti.
"PSİKOLOJİK HARP TEKNİKLERİYLE PROVOKATÖRLÜK"
Fahrettin Altun, bu harekatlarda şehit olan kahramanları bir kez daha rahmetle andıklarını ifade ederek, şunları aktardı:
"Türkiye, bu harekatları bir yandan terör örgütleri ve onların hamileriyle mücadele etmek, diğer yandan sınırlarımızın hemen ötesinde barış koridorları oluşturmak için hayata geçirmiştir. Nitekim sınır ötesinde özgürleştirilen bölgelere bugüne dek 500 bin Suriyeli geri dönmüştür. Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşlerini sağlama ve soruna kalıcı çözüm bulma çabalarımızın karşısında duranlar şimdi de soğuk savaş dönemi psikolojik harp teknikleriyle provokatörlük yapmaktadır.
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ BÜYÜKTÜR, GÜÇLÜDÜR"
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta İçişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız sınırlarımız içinde ve dışında göç konusunu yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almakta, herhangi bir düzensizliğe asla izin vermemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür, güçlüdür. Öncelikle kendi vatandaşlarımızın emniyet ve refahını artırırken, öte yandan bölgesel güç konumumuzu pekiştirecek, küresel aktör olma yolunda güçlü adımlarla ilerleyeceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli olacak 2022?
- GREEN KART BAŞVURU SONUÇ EKRANI: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları açıklandı mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- 240 bin TL kredi için başvurmak yeterli! Kirada oturana fırsat, SGK'dan sıfır faizli konut kredisi fırsatı! O belge ile başvurmak...
- Emeklinin Temmuz zammı netleşti! SSK, Bağ-Kurlu emeklinin yüzü gülecek! 4 bin 336 lira ile 3 bin 300 arasında değişecek! Enflasyon yüzde 31.71...
- Okullar ne zaman kapanıyor? Okullarda karneler ne zaman, hangi ay verilecek? MEB son dakika...
- ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı? 4.175 personel alımı...
- AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Bahar dönemi AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?
- Bahar Öztan öldü mü? Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan ne kanseri, hastalığı ne? Son sağlık durumu nasıl?
- Arka Sokaklar Esra ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Arka Sokaklar Gaye Gürsel diziden ayrılıyor mu? Açıklama sonrasında...
- KPSS başvuru ne zaman yapılacak? 2022 ÖSYM takvimi: Lise, ön lisans, lisans KPSS sınavı ne zaman?
- TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuruları başladı mı? TOKİ sosyal konut başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte tarihler...