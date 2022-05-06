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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır'dan 'fonlama' itirafı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.05.2022
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır’dan ’fonlama’ itirafı!

Son dakika haberine göre: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'fonlama Soros taktiği' diyerek tepki gösterdiği Ümit Özdağ'ın, Medyascope kurucusu Ruşen Çakır ile yaptığı bir programdaki diyalogları dikkat çekti. Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır ikilisi 'fonlamayı' adeta itiraf ederken, Medyascope'un ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'ndan servet aldığı ortaya çıkmıştı.

Medyascope Tv'nin ABD tarafından fonlandığı daha önce ortaya çıkarken, Ümit Özdağ'ın, Ruşen Çakır'a konuk olduğu bir programdaki kahkahalı diyalogların fonlamayı adeta itiraf eder nitelikte olduğu görüldü.

'FONLAR BENDEN GELMİYOR, BAŞKA YERDEN GELİYOR'

Videoda; Ümit Özdağ'ın programın stüdyosunu kastederek, "Yeri düzeltmişsiniz" demesine yanıt veren Ruşen Çakır, 'sayende' derken Özdağ da ardından 'fonlar benden gelmiyor. fonlar başka yerden geliyor' karşılığını veriyor.

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın; 2016-2022 yılları arasında Medyascope'a 577 bin 462 dolar hibede bulunduğu ortaya çıkmıştı.

MEDYASCOPE İSVEÇ VE NORVEÇ'TEN DE FONLANDI

Medyascope'un 2017 yılında İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'ndan 59 bin 289 dolar hibe aldığı da tespit edilmişti. Medyascope'un söz konusu fonu, sivil toplum örgütü olarak aldığı ifade edilmişti. Medyascope'un Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan ise 582 bin Norveç Kronu hibe desteği aldığı ortaya çıkmıştı.

EN YÜKSEK HİBE DESTEĞİ RUŞEN ÇAKIR'A

ABD'li Chrest Foundation, Türkiye'de sözde muhalif basın organlarını ve düşünce kuruluşlarına algı operasyonu yapmaları için servet ödüyor. Chrest Foundation'dan en yüksek hibe desteğini 2015 yılında gazeteci Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope aldı. Medyascope'un, 2016'dan 2020 yılına kadar toplam 476 bin 720 dolar destek aldığı ortaya çıktı. Çakır'ın geçmişteki faaliyetleri ve temasları da dikkat çekici.

ABD'nin Türkiye'nin parçalanması için planladığı Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)'nin oluşturulduğu tarihlerde FETÖ'nün organize ettiği 7. Abant Platform toplantısı 19-20 Nisan 2004 tarihinde Washington'da düzenlenmişti. Toplantıya Türkiye CIA İstasyon Şefi Henri Barkey gibi isimlerin de aralarında olduğu 37 davetli katıldı. Listenin 32. sırasında ise Türkiye Ekonomik Ve Sosyal Etüdler Vakfı adına Ruşen Çakır yer aldı. Toplantıdan bir süre sonra Vatan gazetesinde yazı kaleme alan Çakır, "ABD'nin 'Büyük Ortadoğu Projesi'nin hazırlıkları sürerken ve bu bağlamda Türkiye'ye yönelik 'İslam cumhuriyeti' ve 'ılımlı İslam' yakıştırmalarının ortasında yapılıyor olmasını" önemsemişti.

SOROS VAKFINDA GÖREV ALDI
George Soros, komünist ülkelerde 'demokrasiye geçiş sürecinde', Soros vakıflarına destek vermesi için 1993 yılında New York'ta Açık Toplum Enstitüsü kurdu. 2001 yılında İstanbul'da Açık Toplum Vakfı adında bir temsilcilik açıldı. 2001'den 2008 yılına kadar açık kalan kuruluş, yedi sene içerisinde 86 projeye 7 milyon ABD doları fon verdi. Günümüzde Chrest Foundation'dan en fazla fon alan Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır, geçmişte Açık Toplum Vakfı Danışma Kurulu'nda görev almıştı.

BASIN SKANDALI!
Medyascope'un aldığı fonlar nedeniyle yapılan eleştirileri CHP ve bazı liberal çevreler "bağımsız gazetecilik" diyerek desteklemişti. Ancak Ruşen Çakır'ın 2005 yılında yaptığı haberde ABD'den maaş alan gazetecileri ağır bir biçimde eleştirdiği de ortaya çıktı. Çakır "Basın Skandalı" başlığı ile sunduğu haberinde "Pentagon'un 50 gazeteciyi maaşa bağlayıp Amerika lehine yazılar yazdığı ortaya çıktı. Aralarında 4 de Türk gazeteci var" demişti.

Çakır'ın geçmişte hem ABD'den maaş alan gazetecileri eleştirmesi hem de ABD merkezli bir vakıftan on binlerce dolar fon alması eleştirilerin dozunu artırdı.

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