Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır’dan ’fonlama’ itirafı!

BASIN SKANDALI!

Medyascope'un aldığı fonlar nedeniyle yapılan eleştirileri CHP ve bazı liberal çevreler "bağımsız gazetecilik" diyerek desteklemişti. Ancak Ruşen Çakır'ın 2005 yılında yaptığı haberde ABD'den maaş alan gazetecileri ağır bir biçimde eleştirdiği de ortaya çıktı. Çakır "Basın Skandalı" başlığı ile sunduğu haberinde "Pentagon'un 50 gazeteciyi maaşa bağlayıp Amerika lehine yazılar yazdığı ortaya çıktı. Aralarında 4 de Türk gazeteci var" demişti.

Çakır'ın geçmişte hem ABD'den maaş alan gazetecileri eleştirmesi hem de ABD merkezli bir vakıftan on binlerce dolar fon alması eleştirilerin dozunu artırdı.