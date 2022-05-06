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121 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanında!

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Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
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121 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanında!

İstanbul Havalimanında 121 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiği anlar A Haber canlı yayınında ekranlara yansıdı. Afganistan'a gidecek uçağa bindirilecek olan kaçak göçmenler sınır dışı edilecek.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve İstanbul'da yakalanan Afgan uyruklu 192 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek İstanbul Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine gönderildi.

İstanbul genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda farklı tarihlerde İstanbul'da yakalanan 192 Afgan, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde, jandarma eşliğinde akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. D Terminali'ne alınan göçmenler, polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirildi.

İSTANBUL'DA İLK ALTI AYDA 27 BİN 296 DÜZENSİZ GÖÇMENE İŞLEM YAPILDI

Öte yandan il genelinde, 1 Ocak - 06 Mayıs tarihleri arasında toplam 27 bin 296 düzensiz göçmene işlem yapıldığı, bunlardan 8 bin 964'ünün doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edildiği; 14 bin 169 düzensiz göçmenin ise sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtildi.

726 KAÇAK GÖÇMEN DAHA YAKALANDI

İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Şehir yapılan denetimlerde 726 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde 128'i Suriye, 327'i Afganistan, 104' Pakistan ve 167'i diğer ülke uyruklu olmak üzere toplam 726 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

İşte mülteci meselesinin gerçek yüzü!

121 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanında! 121 AFGANİSTAN UYRUKLU GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE İSTANBUL HAVALİMANINDA!

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