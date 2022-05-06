121 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanında!

726 KAÇAK GÖÇMEN DAHA YAKALANDI

İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Şehir yapılan denetimlerde 726 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde 128'i Suriye, 327'i Afganistan, 104' Pakistan ve 167'i diğer ülke uyruklu olmak üzere toplam 726 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.