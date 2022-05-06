06 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ümit Özdağ'a sert tepki: Beyhude bir çırpınıştır

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ümit Özdağ'a sert tepki: Beyhude bir çırpınıştır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.05.2022 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
ABONE OL
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Ümit Özdağ’a sert tepki: Beyhude bir çırpınıştır

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vaka-ı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA