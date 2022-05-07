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Sözcü’nün 'Bir aileye siyasi tercihinden dolayı yardım verilmedi' haberine valilikten yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2022
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Sözcü’nün ’Bir aileye siyasi tercihinden dolayı yardım verilmedi’ haberine valilikten yalanlama

Sözcü gazetesi yeni bir yalan habere imza attı. Her fırsatta algı operasyonu yapan gazete ‘Elektriği Kesilen Aile: Hakkımızı Helal Etmiyoruz" başlığıyla bir haber servis etti. Kısa sürede haberin gerçeği yansıtmadığı öğrenilirken, Manisa Valiliği siyasi görüşü nedeniyle yardım alamadığını ve elektriğinin kesildiğini öne süren aileye, bugüne kadar yaptığı 18 başvuruda yardımda bulunulduğunu, ayrıca aylık 188 lira elektrik ve yıllık kömür desteği verildiğini bildirdi.

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