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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisini otobüs fotoğrafı nedeniyle eleştirenlere parmak salladı! Vız gelir tırıs gider...

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Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisini otobüs fotoğrafı nedeniyle eleştirenlere parmak salladı! Vız gelir tırıs gider...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisini Karadeniz turu yaptığı esnada özellikle gazeteci Nagehan Alçı ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle eleştirenlere sert yanıt verdi. Daha önce İmamoğlu'na destek veren Şahan Gökbakar, Atilla Taş, Fazıl Say ve Athena Gökhan gibi isimleri topa tutan İmamoğlu, konuşma esnasında parmağını sallayarak "Akıllı olmaya davet ediyorum. Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu sonrası ortaya çıkan görüntü çok konuşuldu. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde söylediği ve yaptıklarından çok verdiği poz gündem oldu.

Fazıl Say, Şahan Gökbakar, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi isimler Nagehan Alçı'nın da kadrajına girdiği poz nedeniyle İBB Başkanı'na tepki gösterdi. İBB Başkanı'na verdiği desteği geri çekeceklerini açıklayan isimler sosyal medyadan paylaşımlarıyla İmamoğlu'na demediğini bırakmadı.

ONGUN ORTALIĞI DAHA DA KARIŞTIRDI

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un sert eleştirilerin ardından "Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır" sözleriyle ortalık iyice karıştı. Tepkiler daha da büyüdü.

KARADENİZ TURU KARESİ TARTIŞMASI ZİRVE YAPTI

İşte bu yaşanılanlar sonrasında 'Karadeniz turu pozu' tartışmasında bir bomba daha patladı. Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini eleştiren isimlere karşı atak geldi. İmamoğlu sert sözlerle ünlü isimlere yüklendi ve 'Vız gelir tırıs gider' ifadelerini kullandı.

PARMAK SALLADI AKILLI OLUN DEDİ

İmamoğlu "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir, ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil." sözleriyle kendisine yüklenenlere çıkıştı.

Hızını alamayan İmamoğlu "Anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları, akıllı olmaya davet ediyorum." diyerek bombanın pimini çekti.

"KARADENİZ TURU" POLEMİĞİNDE DAHA ÖNCE NELER YAŞANMIŞTI?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak 2023 idealleri doğrultusunda Karadeniz turuna çıktı.

Ancak İmamoğlu'nun çıktığı turdan çok tura katılan gazeteci isimler sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu turda yer alan gazeteciler arasında Nagehan Alçı ve Akif Beki gibi isimlerin de olması dikkatlerden kaçmadı.

"SİZE DESTEKLERİMİZ HARAM OLSUN"

Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş, Şahan Gökbakar gibi sanatçı kimlikler konuya ilişkin sert açıklamalarda bulundu ve İmamoğlu'na verdikleri destekleri geri çekeceklerini söyledi.

Athena Gökhan'ın "Ben bu otobüsten inerim" ve Atilla Taş'ın "Size desteklerimiz haram olsun!" şeklindeki çıkışları yaşanan kopuşu ayyuka çıkardı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisini otobüs fotoğrafı nedeniyle eleştirenlere parmak salladı İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU KENDİSİNİ OTOBÜS FOTOĞRAFI NEDENİYLE ELEŞTİRENLERE PARMAK SALLADI

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