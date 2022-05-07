İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisini otobüs fotoğrafı nedeniyle eleştirenlere parmak salladı! Vız gelir tırıs gider...

"KARADENİZ TURU" POLEMİĞİNDE DAHA ÖNCE NELER YAŞANMIŞTI?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak 2023 idealleri doğrultusunda Karadeniz turuna çıktı.



Ancak İmamoğlu'nun çıktığı turdan çok tura katılan gazeteci isimler sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu turda yer alan gazeteciler arasında Nagehan Alçı ve Akif Beki gibi isimlerin de olması dikkatlerden kaçmadı.

"SİZE DESTEKLERİMİZ HARAM OLSUN"

Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş, Şahan Gökbakar gibi sanatçı kimlikler konuya ilişkin sert açıklamalarda bulundu ve İmamoğlu'na verdikleri destekleri geri çekeceklerini söyledi.

Athena Gökhan'ın "Ben bu otobüsten inerim" ve Atilla Taş'ın "Size desteklerimiz haram olsun!" şeklindeki çıkışları yaşanan kopuşu ayyuka çıkardı.