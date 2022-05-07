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Son dakika: Trabzonspor'dan TFF'ye Altay maçı için Şanlıurfa başvurusu

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Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
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Son dakika: Trabzonspor’dan TFF’ye Altay maçı için Şanlıurfa başvurusu

Son dakika haberleri... Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, 37. haftadaki Altay mücadelesinin Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu.

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