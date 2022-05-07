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MSB görüntüleri paylaştı! NATO uçağına havada yakıt ikmali

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2022
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MSB görüntüleri paylaştı! NATO uçağına havada yakıt ikmali

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını duyurdu.

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