Son dakika: 07 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat rakamlarını duyurdu
SON DAKİKA... Sağlık Bakanlığı 7 Mayıs 2022 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 102 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 1661 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi. İşte günün vaka ve vefat rakamları...
SON DAKİKA: (07 Mayıs vaka ve vefat rakamları) Sağlık Bakanlığı koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıklandı.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 102 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 1661 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1843 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,16 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 540 bin 208 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
6 MAYIS
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